Unidos por la sangre, separados por una final: los hermanos Carrizo se enfrentan en Desamparados-Colón Junior

El fútbol suele regalar historias especiales, pero pocas tan particulares como la que vivirán este sábado Pablo y Fabián Carrizo. Hermanos y compañeros de toda la vida, ya sea en las babys, en una Escuelita de fútbol de Santa Lucía y después en Colón Junior, esta vez deberán dejar el vínculo familiar de lado para enfrentarse en uno de los partidos más importantes del año. La cita será en cancha de Trinidad, donde Sportivo Desamparados y Colón Junior disputarán “La Finalísima”, el encuentro que definirá al segundo clasificado sanjuanino al Torneo Regional Amateur.

Pablo Carrizo (29 años) arquero de Desamparados y Fabián Carrizo (31 años) defensor central de Colón, le contaron a DIARIO DE CUYO cómo viven la previa. Aunque ya se cruzaron a comienzos de este torneo en el empate disputado en cancha de Colón por el Apertura del fútbol local, esta vez el contexto será distinto: habrá un boleto en juego y sólo uno podrá festejar.

Pablo recordó con emoción los inicios junto a su hermano mayor. “Desde chiquitos jugamos juntos. O él jugaba para mi categoría o a mí me subía él. En escuelita o en las babys, con Carlos Montesino. Desde ahí empezamos a jugar juntos y nos fue re bien desde chicos, siempre pegando y bancándome”, contó.

El arquero reconoció que será extraño tener enfrente a quien siempre fue compañero, en la escuelita de Santa Lucía o cuando se sumaron a las Inferiores del Merengue. “Enfrentarlo al Flaco va a ser duro. Sé la clase de jugador que es. Es raro tener que enfrentarnos porque siempre hemos sido compañeros. Excepto cuando éramos chicos y hacíamos partidos de sus amigos contra mis amigos. Pero en la cancha no hay amigos ni familiares”, aseguró.

Más allá de la rivalidad deportiva, Pablo dejó en claro el vínculo que mantiene con Fabián fuera de la cancha. “Fabi siempre ha sido mucho más que un hermano. En la vida diaria siempre estuvo ayudándome y bancándome. Tenemos muy buena relación”, expresó.

La familia también jugará su propio partido en las tribunas. “La familia va a estar medio dividida, pero siempre alentando. No son muy fanáticos, así que van a estar contentos por el que gane y tristes por el que pierda”, relató entre risas.

Del otro lado estará Fabián Carrizo, referente de Colón Junior, quien reconoció que el menor de los hermanos suele quedarse con más apoyo familiar. "La familia está dividida, Pablo al ser más chico lo alientan más a él", bromeó. Sin embargo, también destacó el respeto y la admiración que siente por su hermano. "No hablamos mucho del partido. Conversamos sobre cómo estamos, cómo se siente él en el club y cómo me siento yo. Siempre apoyándolo donde me toque. Es alguien que amo y admiro mucho", afirmó.

En lo futbolístico, Fabián valoró la campaña realizada por Colón Junior, un equipo que pocos imaginaban peleando arriba. "Nadie nos tenía como candidatos, pero tenemos muchos chicos del club con sentido de pertenencia. El trabajo del cuerpo técnico de Dani Navas fue crucial y los refuerzos se adaptaron muy bien. Paso a paso fuimos creciendo y metiéndonos en la pelea", analizó.

Mientras tanto, Pablo aseguró que en Sportivo Desamparados viven esta final como una verdadera prueba de carácter. "Nos hemos puesto como objetivo ganar los partidos importantes. Sabemos que enfrente hay un gran equipo, pero nosotros también tenemos lo nuestro y creemos mucho en nuestra idea", sostuvo. Fabián se ilusionó con ser ellos quienes festejen el sábado: "Ojalá sea un lindo espectáculo y la clasificación sea para nosotros, que le podamos dar una alegría a la gente de Colón", expresó.

El sábado habrá abrazos antes del partido y seguramente también después. Pero durante los 90 minutos, los hermanos Carrizo dejarán de lado la historia compartida para disputar una final que marcará un capítulo inolvidable en sus carreras y en su familia.

Finalísima por un pasaje al Regional Amateur: entradas y ubicaciones para cada hinchada

El ganador del cruce entre Desamparados y Colón se sumará a Unión, que ya aseguró su lugar tras consagrarse como supercampeón 2025, completando así el cupo sanjuanino para el certamen nacional.

El encuentro se jugará este sábado a las 16.30 en cancha de Trinidad y con ambas parcialidades. Las entradas generales tendrán un costo de 10 mil pesos, mientras que las plateas costarán 15 mil pesos.

En cuanto a la distribución del público, se determinó que los hinchas de Sportivo Desamparados ocuparán la Popular Sur y la Platea Sur Oeste, ingresando por calle República del Líbano. Por su parte, la parcialidad de Colón Junior se ubicará en la Popular Norte y la Platea Noroeste, con acceso habilitado por calle Pasteur.