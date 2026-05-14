Desamparados y Colón se miden en la Finalísima por un pasaje al Regional: entradas y ubicaciones para cada hinchada

Sportivo Desamparados y Colón Junior se enfrentarán este sábado a las 16.30 en el estadio de Trinidad, en lo que será la esperada Finalísima que definirá al segundo equipo clasificado al Torneo Regional Amateur 2026. El encuentro genera gran expectativa en el ambiente del fútbol local, ya que se medirán los subcampeones de los dos torneos del año: Colón Junior, subcampeon del Apertura, y Desamparados, subcampeón del Clausura.

Con ambas hinchadas, Desamparados y Colón Junior jugarán una final por un lugar en el Regional Amateur 2026

El ganador de este cruce se sumará a Unión, que ya aseguró su lugar tras consagrarse como supercampeón 2025, completando así el cupo sanjuanino para el certamen nacional.

En la previa del choque, este jueves se llevó a cabo una reunión en la Liga Sanjuanina de Fútbol con la participación de dirigentes, presidentes de ambas instituciones y autoridades policiales, donde se definieron aspectos organizativos vinculados a la seguridad, los accesos y los valores de las entradas.

Según se informó, las entradas generales tendrán un costo de 10 mil pesos, mientras que las plateas costarán 15 mil pesos.

En cuanto a la distribución del público, se determinó que los hinchas de Sportivo Desamparados ocuparán la Popular Sur y la Platea Sur Oeste, ingresando por calle República del Líbano. Por su parte, la parcialidad de Colón Junior se ubicará en la Popular Norte y la Platea Noroeste, con acceso habilitado por calle Pasteur.

El partido se definirá en los 90 minutos reglamentarios y, en caso de empate, el clasificado se determinará mediante definición por penales.

Se espera un marco importante de público y un clima intenso, ya que ambos equipos llegarán con lo mejor y con el condimento especial de disputar una final con presencia de ambas hinchadas. Sin dudas un duelo que promete emociones y que se dará en plena recta final de la temporada local donde tanto Colón como Desamparados son grandes protagonistas.