Con un golazo de taco, el Manchester City le ganó la final de la FA Cup al Chelsea de Enzo Fernández

La definición en Wembley tuvo como protagonista a Antoine Semenyo que con su tanto aseguró el título para el conjunto de Pep Guardiola frente a los Blues.

Ambicioso, Manchester City lo pelea todo siempre y, a falta de títulos internacionales esta temporada, acapara las copas inglesas. Ya se había coronado en marzo en la Carabao Cup, al derrotar en la definición a Arsenal por 2-0, y este sábado se apoderó de la FA Cup, el torneo de clubes más añejo del planeta. Lo sufrió Chelsea, con Enzo Fernández como titular y Alejandro Garnacho ingresando desde el banco de suplentes sobre el final, por un golazo de taco de Antoine Semenyo que sentenció el 1-0 que lo coronó campeón, en Wembley. Acaso el tanto de la victoria más audaz en los 155 años de historia de esa copa.

Con dos vueltas olímpicas en dos meses, el conjunto dirigido por Pep Guardiola se mantiene además en la lucha por el título en la Premier League, donde a falta de dos fechas está a dos puntos del líder Arsenal. Aunque no depende por completo de sí, un triplete es posible para el equipo que seguiría teniendo como DT al español tras el Mundial, según lo que se animó a anticipar el catalán en una entrevista previa al partido con la cadena BBC Sports. Tiene 20 títulos en el club y quiere ir por más. Ya antes de la consagración, Guardiola había advertido: “De ninguna manera este partido es una despedida de Wembley. Me queda un año de contrato y quizá vaya 24 veces más”. Es la cantidad de veces que estuvo un equipo suyo en el mítico estadio para definir un certamen, y se dieron en los últimos 10 años al frente de los de Manchester.

Desde el comienzo el duelo fue intenso. El City se mostraba algo más profundo, aunque sin llegadas que hayan tenido buena puntería en medio de una defensa muy nutrida, con la misión de bloquearle los espacios. Los Blues, con menos posesión de la pelota, llegaban hasta el área y se diluían. Hasta que a los 20 minutos comprometió por primera vez a su rival con una gran jugada colectiva que terminó en un tiro de esquina, que desaprovechó.

Entre Enzo y Joao Pedro construyeron otro avance que ilusionó a sus hinchas, pero el brasileño sólo pensó en él cuando ingresó al área y no se la devolvió al argentino. Y de inmediato, del otro lado, Erling Haaland resolvió de manera fallida tras presionar junto a Doku en la salida y quedarse con una pelota que no remató al arco y como centro fue demasiado fuerte. El juego tomaba temperatura en Londres y Chelsea mejoraba su imagen.

Antes de llegar al descanso, Haaland tuvo otra oportunidad, bien habilitado, y su remate se encontró con el cuerpo del arquero Robert Sánchez al definir al primer palo. Wembley sigue teniendo los arcos embrujados para el noruego, quien no pudo marcar en el City en los nueve partidos que jugó allí por tres competiciones diferentes. Un maleficio que lo exteriorizó en sus reacciones, ante ocasiones falladas y frente a pases que no recibió cuando estaba en buena posición para rematar.