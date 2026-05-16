Con un golazo de taco, el Manchester City le ganó la final de la FA Cup al Chelsea de Enzo Fernández

Ambicioso, Manchester City lo pelea todo siempre y, a falta de títulos internacionales esta temporada, acapara las copas inglesas. Ya se había coronado en marzo en la Carabao Cup, al derrotar en la definición a Arsenal por 2-0, y este sábado se apoderó de la FA Cup, el torneo de clubes más añejo del planeta. Lo sufrió Chelsea, con Enzo Fernández como titular y Alejandro Garnacho ingresando desde el banco de suplentes sobre el final, por un golazo de taco de Antoine Semenyo que sentenció el 1-0 que lo coronó campeón, en Wembley. Acaso el tanto de la victoria más audaz en los 155 años de historia de esa copa.
Con dos vueltas olímpicas en dos meses, el conjunto dirigido por Pep Guardiola se mantiene además en la lucha por el título en la Premier League, donde a falta de dos fechas está a dos puntos del líder Arsenal. Aunque no depende por completo de sí, un triplete es posible para el equipo que seguiría teniendo como DT al español tras el Mundial, según lo que se animó a anticipar el catalán en una entrevista previa al partido con la cadena BBC Sports. Tiene 20 títulos en el club y quiere ir por más. Ya antes de la consagración, Guardiola había advertido: “De ninguna manera este partido es una despedida de Wembley. Me queda un año de contrato y quizá vaya 24 veces más”. Es la cantidad de veces que estuvo un equipo suyo en el mítico estadio para definir un certamen, y se dieron en los últimos 10 años al frente de los de Manchester.
Desde el comienzo el duelo fue intenso. El City se mostraba algo más profundo, aunque sin llegadas que hayan tenido buena puntería en medio de una defensa muy nutrida, con la misión de bloquearle los espacios. Los Blues, con menos posesión de la pelota, llegaban hasta el área y se diluían. Hasta que a los 20 minutos comprometió por primera vez a su rival con una gran jugada colectiva que terminó en un tiro de esquina, que desaprovechó.
Entre Enzo y Joao Pedro construyeron otro avance que ilusionó a sus hinchas, pero el brasileño sólo pensó en él cuando ingresó al área y no se la devolvió al argentino. Y de inmediato, del otro lado, Erling Haaland resolvió de manera fallida tras presionar junto a Doku en la salida y quedarse con una pelota que no remató al arco y como centro fue demasiado fuerte. El juego tomaba temperatura en Londres y Chelsea mejoraba su imagen.
Antes de llegar al descanso, Haaland tuvo otra oportunidad, bien habilitado, y su remate se encontró con el cuerpo del arquero Robert Sánchez al definir al primer palo. Wembley sigue teniendo los arcos embrujados para el noruego, quien no pudo marcar en el City en los nueve partidos que jugó allí por tres competiciones diferentes. Un maleficio que lo exteriorizó en sus reacciones, ante ocasiones falladas y frente a pases que no recibió cuando estaba en buena posición para rematar.
En el comienzo de la segunda etapa, el ingreso del francés Rayan Cherki se hizo notar pronto al generar una acción por la izquierda que concluyó con Antoine Semenyo resolviendo apenas por encima del travesaño, de cabeza. Era un City más comprometido en el ataque. Por la misma vía, Moisés Caicedo buscó definir por encima del arquero James Trafford y Rodri se lo impidió al despejar delante de la línea. En ese contexto, en cada avance había un reclamo, un pedido de penal. La tensión, así, aumentaba.
A los 25 minutos, una genialidad rompió la igualdad. Semenyo, que estaba adelantado, salió de su posición para que Bernardo Silva pudiera conectar con Haaland, que esta vez se puso el traje de asistidor al buscar la pelota y enviar un centro bajo al área que buscó el ghanés, ya sí habilitado, para aplicar un taco sorpresivo y enviar la pelota al fondo del arco, en el segundo palo, ante la estirada del arquero Sánchez. Una delicia para el 1-0.
Sánchez, no obstante, sostuvo la pequeña ilusión de dar vuelta la historia para Chelsea con sus atajadas. Entre una de sus manos y el palo evitaron el gol de Matheus Nunes y poco después, dio un manotazo a un remate recto de Cherki, cara a cara. Pero el City, más allá de un remate de Enzo Fernández que se fue por encima del travesaño, siguió teniendo el control del partido y del resultado. Para ser campeón, otra vez.
Finalistas en las últimas cuatro FA Cup, los de Manchester volvieron a levantar la copa tres años después de su última conquista en esa competición, ya que habían perdido de manera consecutiva las definiciones de 2024, ante Manchester United, y de 2025, frente a Crystal Palace. Es la octava vez que los Citizen se coronan en este torneo.