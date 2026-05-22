    • 22 de mayo de 2026 - 07:18

    Apagón y caos en Buenos Aires: hay casi 75 mil usuarios sin luz tras el incendio en una subestación de Edesur

    El incendio se produjo en una subestación de Parque Centenario y provocó un apagón general en CABA. Bomberos trabajaron en el lugar.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La explosión de un transformador provocó un incendio de gran magnitud en la subestación de Parque Centenario de EDESUR. El hecho se registró durante la madrugada de este viernes -alrededor de las 3- y, como consecuencia, se produjo un apagón masivo en parte de la Ciudad de Buenos Aires.

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    Gran parte de barrios como Caballito, Villa Crespo, Almagro y La Paternal, entre otros, se encuentran sin servicio eléctrico. De acuerdo a los datos oficiales de la empresa, en el pico de la interrupción se registraron un total de 103.760 usuarios afectados. Ahora, a las 6:30, alcanza los 73.890 sin suministro eléctrico.

    Al menos tres dotaciones de los Bomberos Voluntarios trabajaron para controlar el fuego en la subestación ubicada en la intersección de las calles de Ramos Mejía y Machado. Además, la zona se encuentra con fuerte presencia policial, debido a que la circulación se mantiene cortada.

    Si bien se trató de un incendio de gran magnitud, los bomberos lograron controlarlo y no se registraron heridos. Según informó el personal del SAME a Infobae, no requirieron brindar atención médica alguna a los vecinos de la zona a causa del hecho.

    Alrededor de las 6 de la mañana y en algunas zonas se empezó a normalizar de manera paulatina el servicio eléctrico. Sin embargo, se desconoce cuánto tiempo podría durar el corte total del suministro eléctrico que afectó a una gran cantidad de vecinos de la zona.

    Apagón: el peligro en las calles

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    Calles sin semáforos, autos circulando a gran velocidad y la inseguridad latente por robos y asaltos encienden alarmas este viernes en Buenos Airs.

    Según los datos relevados por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), a las 06:30 horas, el corte de suministro eléctrico afectaba a casi 8.098 usuarios en Almagro, 12.557 en Caballito, 4.441 en La Paternal, 41.923 en Villa Crespo y 2.066 en Villa General Mitre. También hay 215 afectados en Barrio La Unión, en Ezeiza.

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