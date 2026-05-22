El FMI le pidió al Gobierno avanzar con las reformas tributaria y previsional

El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a respaldar el programa económico del Gobierno argentino, pero al mismo tiempo reclamó avanzar con reformas estructurales vinculadas al sistema tributario y previsional para sostener el equilibrio fiscal en el tiempo.

El FMI aprobó la revisión del acuerdo con la Argentina y habilitó un desembolso de USD 1.000 millones

El planteo fue realizado luego de que el directorio del organismo aprobara la segunda revisión del acuerdo vigente con Argentina, lo que habilitó un desembolso inmediato de aproximadamente 1.000 millones de dólares para fortalecer las reservas del Banco Central.

En el comunicado oficial , el FMI destacó los avances logrados por la gestión de Javier Milei en materia fiscal, monetaria y cambiaria, además de valorar las reformas impulsadas en los ámbitos laboral, comercial y de desregulación económica. Sin embargo, el organismo internacional advirtió que será necesario profundizar transformaciones de fondo para garantizar la sostenibilidad del programa económico. Entre ellas, mencionó especialmente la reforma tributaria y la previsional.

“Las reformas para mejorar la equidad y eficiencia de los sistemas tributario y de pensiones serán esenciales para mantener el ancla fiscal”, señalaron desde el FMI. “Las reformas para mejorar la equidad y eficiencia de los sistemas tributario y de pensiones serán esenciales para mantener el ancla fiscal”, señalaron desde el FMI.

En ese sentido, el Fondo volvió a insistir con la necesidad de simplificar el esquema impositivo argentino, al que calificó en informes previos como “excesivamente complejo y distorsivo”. También remarcó la importancia de reducir impuestos considerados distorsivos, como los vinculados a exportaciones y transacciones financieras.

Respecto al sistema previsional, el organismo entiende que será uno de los puntos centrales para sostener el equilibrio de las cuentas públicas en los próximos años, especialmente ante el crecimiento del gasto social y jubilatorio.

El Gobierno nacional ya había anticipado ante el FMI que trabaja en una propuesta integral de reforma tributaria que podría comenzar a discutirse después de las elecciones legislativas y cuya implementación se proyecta para 2026.

Además de los pedidos de reformas, el organismo valoró la reducción de la inflación, la mejora en la acumulación de reservas y la continuidad del ajuste fiscal impulsado por la administración libertaria, aunque reconoció que persisten riesgos económicos y sociales tanto a nivel interno como internacional.