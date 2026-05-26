Calendario 2026: cuándo es el próximo feriado en junio

Luego del feriado nacional por el Día de la Revolución de Mayo, los argentinos ya comienzan a mirar el calendario para conocer cuándo llegará el próximo descanso extendido. La próxima fecha marcada será en junio y permitirá disfrutar de un nuevo fin de semana largo.

De acuerdo al calendario oficial de feriados nacionales, el próximo feriado será el lunes 15 de junio, jornada en la que se trasladará la conmemoración por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, que originalmente se recuerda el 17 de junio.

Gracias a este traslado, se conformará un fin de semana largo de tres días, ideal para el turismo y las escapadas dentro del país. El descanso abarcará sábado 13, domingo 14 y lunes 15 de junio.

Además, pocos días después llegará otro feriado nacional: el sábado 20 de junio, Día de la Bandera en homenaje al General Manuel Belgrano. Sin embargo, al caer en fin de semana no generará un nuevo descanso extendido.

El calendario 2026 todavía tendrá varias oportunidades para disfrutar de fines de semana largos, especialmente durante julio, agosto, octubre y noviembre, meses que contarán con feriados trasladables o días no laborables con fines turísticos.

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Por qué es feriado el 15 de junio

El feriado del 15 de junio de 2026 no corresponde a la fecha histórica del fallecimiento de Güemes, sino a su traslado oficial. La ley argentina clasifica ciertos feriados como “trasladables”, lo que significa que, cuando la fecha original cae en martes, miércoles, jueves o viernes, el descanso se corre al lunes de esa semana para favorecer los fines de semana largos con fines turísticos.

El 17 de junio es el día en que murió el general Martín Miguel de Güemes en 1821, y esa fecha fue declarada Día Nacional de la Libertad Latinoamericana por el Congreso de la Nación mediante la Ley 25.172 de 1999. Posteriormente, la Ley 27.258 de 2016 incorporó esa conmemoración al calendario de feriados nacionales. En 2026, el 17 de junio cae miércoles, por lo que el descanso se traslada al lunes 15, generando un fin de semana largo de tres días.