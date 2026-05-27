    • 27 de mayo de 2026 - 13:07

    Muerte en la comisaría de Valle Fértil: fiscales inspeccionaron la celda donde falleció Daniel "Pichi" Paredes

    Fiscalía realizó nuevas medidas investigativas en Villa San Agustín para esclarecer la muerte de Daniel "Pichi" Paredes, ocurrida dentro de una celda policial.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La investigación por la muerte de Daniel "Pichi" Paredes, ocurrida en una celda de la Comisaría 12 de Villa San Agustín, en el departamento Valle Fértil, continúa avanzando con nuevas medidas ordenadas por la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Especiales.

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    Investigación de la muerte en una celda de comisaría

    Según informó el Ministerio Público Fiscal mediante un comunicado oficial, durante este martes 26 y miércoles 27 de mayo funcionarios judiciales se presentaron en la dependencia policial con el objetivo de profundizar las tareas investigativas en torno al fallecimiento.

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    Entre las diligencias realizadas se destacó el recorrido e inspección de las instalaciones de la comisaría, especialmente de los sectores vinculados al hecho investigado. Además, los funcionarios entrevistaron a testigos de la zona y recopilaron antecedentes relacionados con los servicios que la víctima prestaba en el ámbito municipal.

    Desde la fiscalía indicaron que también se desarrollaron otras medidas orientadas al esclarecimiento del caso, aunque no brindaron mayores detalles debido al estado de la investigación.

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    Daniel "Pichi" Paredes.&nbsp;

    Daniel "Pichi" Paredes.

    De las actuaciones participaron el fiscal coordinador Iván Grassi, el fiscal Francisco Pizarro y los ayudantes fiscales Facundo Romero y Maximiliano Gerarduzzi Marcovecchio.

    El hecho

    "Pichi" Paredes fue detenido por una contravención el 22 de abril de 2026. Al día siguiente apareció muerto dentro de una celda de la Comisaría 12°. Según informaron los policías del lugar se trató de un suicidio, sin embargo, familiares del vallisto no creen esa versión, sobre todo porque no pudieron ver el cuerpo, ya que se lo entregaron a cajón cerrado.

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