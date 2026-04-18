Milei en Israel: visita clave con posible anuncio por embajada

El viaje de Milei a Israel marca un nuevo gesto geopolítico del Gobierno argentino en medio de la tensión internacional. El Presidente participará de actos oficiales y reuniones clave.
Milei viaja a Israel para actos oficiales, acuerdos y posible anuncio del traslado de la embajada a Jerusalén en un contexto global tenso.
El viaje de Milei a Israel marca un nuevo gesto geopolítico del Gobierno argentino en medio de la tensión internacional. El Presidente participará de actos oficiales y reuniones clave.
El presidente Javier Milei partió este sábado rumbo a Israel en su tercera visita oficial, donde participará del Día de la Independencia de ese país y mantendrá encuentros con el primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente Isaac Herzog. La comitiva incluye a Karina Milei y funcionarios clave.
Uno de los puntos centrales del viaje será la posible confirmación del traslado de la embajada argentina a Jerusalén, una decisión de alto impacto diplomático que ya fue anticipada por el mandatario. Además, se esperan anuncios vinculados a vuelos directos y acuerdos entre universidades.
Durante su estadía, Milei visitará el Muro de los Lamentos, recibirá un Doctorado Honoris Causa de la Universidad Bar-Ilan y participará en la ceremonia oficial del 78° aniversario de Israel, donde incluso podría encender una antorcha, hecho inédito para un líder extranjero.
El viaje se da en un contexto de fuerte tensión global, con conflictos en Medio Oriente y la crisis en el estrecho de Ormuz, lo que refuerza el peso político de la visita y las decisiones que pueda anunciar el Gobierno argentino.