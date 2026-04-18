Milei en Israel: visita clave con posible anuncio por embajada

Milei viaja a Israel para actos oficiales, acuerdos y posible anuncio del traslado de la embajada a Jerusalén en un contexto global tenso.

Milei inicia su gira internacional en el marco del viaje a Israel con fuerte agenda política.

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El viaje de Milei a Israel marca un nuevo gesto geopolítico del Gobierno argentino en medio de la tensión internacional. El Presidente participará de actos oficiales y reuniones clave.

Viaje de Milei a Israel: agenda y anuncios El presidente Javier Milei partió este sábado rumbo a Israel en su tercera visita oficial, donde participará del Día de la Independencia de ese país y mantendrá encuentros con el primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente Isaac Herzog. La comitiva incluye a Karina Milei y funcionarios clave.

Uno de los puntos centrales del viaje será la posible confirmación del traslado de la embajada argentina a Jerusalén, una decisión de alto impacto diplomático que ya fue anticipada por el mandatario. Además, se esperan anuncios vinculados a vuelos directos y acuerdos entre universidades.

Durante su estadía, Milei visitará el Muro de los Lamentos, recibirá un Doctorado Honoris Causa de la Universidad Bar-Ilan y participará en la ceremonia oficial del 78° aniversario de Israel, donde incluso podría encender una antorcha, hecho inédito para un líder extranjero.