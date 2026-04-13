    • 13 de abril de 2026 - 20:56

    La Libertad Avanza: José Peluc pidió unidad y salir al territorio en San Juan

    El referente de La Libertad Avanza en San Juan instó a la unidad y al trabajo territorial para fortalecer el espacio y acompañar el proyecto nacional.

    José Peluc encabezó el encuentro de La Libertad Avanza en Rawson y llamó a la unidad, el trabajo territorial y el fortalecimiento político en San Juan.

    José Peluc encabezó el encuentro de La Libertad Avanza en Rawson y llamó a la unidad, el trabajo territorial y el fortalecimiento político en San Juan.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El diputado nacional José Peluc encabezó un encuentro político en Rawson donde dejó definiciones clave. En ese marco, remarcó que La Libertad Avanza debe consolidarse con unidad, organización y presencia en cada departamento, alineándose al proyecto del presidente Javier Milei.

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    Durante su discurso, el dirigente subrayó la importancia de avanzar sin fisuras internas. “Debemos ir todos encaminados acompañando al presidente Javier Milei”, expresó, al tiempo que llamó a dejar de lado diferencias para fortalecer el espacio político en la provincia. La consigna fue clara: cohesión y trabajo conjunto.

    Unidad política y trabajo territorial en La Libertad Avanza

    Peluc hizo foco en la necesidad de reforzar la estructura en cada rincón del territorio sanjuanino. Confirmó recorridas en Sarmiento, 25 de Mayo y 9 de Julio, y adelantó que continuarán en el resto de los departamentos. La estrategia apunta a afianzar la presencia territorial y escuchar las demandas sociales de primera mano.

    Además, envió un mensaje directo a la militancia y dirigencia: no hay lugar para internas dentro del espacio. “Somos todos un mismo equipo y debemos sumar a todos los que quieran estar”, sostuvo, reforzando la idea de amplitud y crecimiento colectivo.

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    En ese sentido, también apeló a una dirigencia con mayor responsabilidad política. Pidió madurez, conducta y cercanía con la ciudadanía, destacando la importancia de caminar los barrios y dialogar con los vecinos para comprender sus necesidades reales.

    Confianza electoral y reformas políticas

    Con una mirada optimista, Peluc aseguró que el espacio tiene condiciones para imponerse en los próximos desafíos electorales. “Tenemos todo para ganar”, afirmó, confiando en el crecimiento sostenido de La Libertad Avanza en San Juan.

    Finalmente, el legislador destacó la necesidad de impulsar herramientas que mejoren el sistema democrático. Resaltó la Boleta Única como una reforma clave, al considerar que favorecerá la transparencia y beneficiará a toda la ciudadanía.

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