La Libertad Avanza: José Peluc pidió unidad y salir al territorio en San Juan

El referente de La Libertad Avanza en San Juan instó a la unidad y al trabajo territorial para fortalecer el espacio y acompañar el proyecto nacional.

José Peluc encabezó el encuentro de La Libertad Avanza en Rawson y llamó a la unidad, el trabajo territorial y el fortalecimiento político en San Juan.

El diputado nacional José Peluc encabezó un encuentro político en Rawson donde dejó definiciones clave. En ese marco, remarcó que La Libertad Avanza debe consolidarse con unidad, organización y presencia en cada departamento, alineándose al proyecto del presidente Javier Milei.

Durante su discurso, el dirigente subrayó la importancia de avanzar sin fisuras internas. “Debemos ir todos encaminados acompañando al presidente Javier Milei”, expresó, al tiempo que llamó a dejar de lado diferencias para fortalecer el espacio político en la provincia. La consigna fue clara: cohesión y trabajo conjunto.

Unidad política y trabajo territorial en La Libertad Avanza Peluc hizo foco en la necesidad de reforzar la estructura en cada rincón del territorio sanjuanino. Confirmó recorridas en Sarmiento, 25 de Mayo y 9 de Julio, y adelantó que continuarán en el resto de los departamentos. La estrategia apunta a afianzar la presencia territorial y escuchar las demandas sociales de primera mano.

Además, envió un mensaje directo a la militancia y dirigencia: no hay lugar para internas dentro del espacio. “Somos todos un mismo equipo y debemos sumar a todos los que quieran estar”, sostuvo, reforzando la idea de amplitud y crecimiento colectivo.

image En ese sentido, también apeló a una dirigencia con mayor responsabilidad política. Pidió madurez, conducta y cercanía con la ciudadanía, destacando la importancia de caminar los barrios y dialogar con los vecinos para comprender sus necesidades reales.