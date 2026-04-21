    • 21 de abril de 2026 - 18:44

    Milei impulsa reforma electoral y busca eliminar las PASO

    La política entra en una etapa clave: Milei enviará al Congreso una reforma electoral que propone eliminar las PASO y sumar Ficha Limpia.

    La política argentina entra en debate tras el anuncio de Javier Milei sobre eliminar las PASO. &nbsp;

    La política argentina entra en debate tras el anuncio de Javier Milei sobre eliminar las PASO.

     

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La política argentina entra en un momento decisivo tras el anuncio del presidente Javier Milei, quien confirmó que enviará al Congreso una ambiciosa reforma electoral. El proyecto, que incluye la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento y Ficha Limpia, ya genera debate.

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    Reforma electoral y eje en las PASO

    El núcleo central del proyecto apunta a eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una medida que el oficialismo considera clave para reducir el gasto público. Desde el Gobierno sostienen que estas elecciones obligan al Estado a financiar internas partidarias y que deberían ser los propios partidos quienes definan sus candidaturas.

    Además, la iniciativa contempla modificaciones en el financiamiento político, incluyendo la posible eliminación del financiamiento público de campañas, aunque se mantendría el destinado al funcionamiento institucional de los espacios políticos.

    La incorporación de Ficha Limpia

    Uno de los puntos más novedosos del anuncio fue la inclusión de Ficha Limpia, un tema que no había sido detallado previamente. La propuesta busca impedir que sean candidatos quienes tengan condenas confirmadas en segunda instancia por delitos dolosos antes de un determinado plazo electoral.

    En la Casa Rosada consideran que este punto podría facilitar acuerdos con sectores de la oposición, aunque al mismo tiempo reconocen que la eliminación de las PASO genera fuerte resistencia tanto en aliados como en otros bloques.

    Otros cambios en análisis

    El proyecto también incluiría otros aspectos que aún no fueron explicitados por el Presidente. Entre ellos, se analizan cambios en la composición de los partidos políticos, mayores requisitos de afiliación, restricciones al financiamiento extranjero en campañas y modificaciones en la elección del Parlasur.

    Asimismo, se evalúa la posibilidad de avanzar con circunscripciones uninominales para Diputados, aunque ese punto todavía genera debate interno dentro del oficialismo.

    Se abre la negociación en el Congreso

    Con el envío del proyecto, el Gobierno iniciará una etapa clave de negociaciones parlamentarias. El desafío será reunir los votos necesarios para aprobar una reforma que combina cambios estructurales del sistema electoral con iniciativas de alto impacto político.

    En este contexto, la discusión promete ser intensa y marcar el rumbo de la política argentina en los próximos meses.

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