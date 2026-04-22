El presidente Javier Milei se reunirá con Peter Thiel en la Casa Rosada

El presidente Javier Milei recibirá este jueves a las 14 en la Casa Rosada al empresario tecnológico Peter Thiel, en el marco de una visita que el inversor estadounidense realiza desde hace más de una semana en Argentina, desarrollada hasta ahora con un perfil bajo y agenda reservada.

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De acuerdo con información obtenida por Infobae, Thiel, cofundador de PayPal, mantuvo reuniones con funcionarios del Gobierno y llevó adelante contactos institucionales, además de participar en actividades fuera del ámbito estrictamente político. El lunes de la semana pasada, Thiel se reunió con Santiago Caputo, responsable del diseño político y comunicacional de la actual administración. Durante ese encuentro, según reconstruyó Infobae, dialogaron sobre el escenario internacional, la dinámica tecnológica y el posicionamiento de Argentina en el nuevo contexto global.

Diversas fuentes informaron a Infobae que tanto la Cancillería, encabezada por Pablo Quirno, como la Presidencia, mantuvieron canales de contacto abiertos con el empresario durante toda su estadía, considerándolo un actor relevante en el ecosistema global de innovación y capital de riesgo.

La agenda de Thiel en Argentina incluyó reuniones con funcionarios del Gobierno, encuentros institucionales y participación en eventos culturales, como su asistencia al Superclásico entre River Plate y Boca Juniors en el estadio Monumental. Según fuentes cercanas, su interés se orienta a comprender la relación entre cultura, sociedad y dinámicas colectivas.

El vínculo entre Thiel y Milei tiene antecedentes recientes. En mayo de 2024, el empresario participó en un encuentro en la Casa Rosada junto a Alec Oxenford, quien relató públicamente detalles de esa reunión. Oxenford afirmó en la red social X: “Visité a Javier Milei en la Casa Rosada con Peter Thiel, quien me dijo que cree que las ideas de Javier Milei son tan relevantes a nivel global como lo son para Argentina”. En otro mensaje, agregó: “Está impresionado con las ideas de Javier Milei”.

Ese antecedente enmarca la reunión prevista para este jueves, que será el primer encuentro formal entre ambos durante la actual visita. Según pudo reconstruir Infobae, en el intercambio anterior se trataron temas vinculados al rumbo económico del Gobierno y a la inserción internacional de Argentina.

La agenda de Peter Thiel incluyó el Superclásico

Durante el fin de semana, Thiel asistió al estadio Monumental para presenciar el Superclásico, con su presencia gestionada por el área de Relaciones Institucionales de River Plate. Estuvo acompañado por su pareja y un grupo reducido de colaboradores. En ese contexto, conversó con directivos del club, quienes le detallaron proyectos de infraestructura en marcha, como la construcción del nuevo techo del estadio, a cargo de una empresa alemana.

Thiel es reconocido internacionalmente como uno de los principales inversores externos de Facebook y referente del capital de riesgo, con participación en compañías tecnológicas en etapas tempranas, según el portal de estadísticas alemán Statista. Además, se destaca por su rol en Palantir Technologies, empresa que cofundó y que es considerada un actor clave en el análisis de grandes volúmenes de datos, con aplicaciones tanto en el sector privado como en organismos estatales.

La reunión de este jueves en la Casa Rosada será el punto más visible de una visita que, hasta ahora, se mantuvo fuera de la exposición pública. En el Gobierno siguen de cerca cada uno de sus movimientos, en un escenario que articula política, tecnología y proyección internacional.