Karina Milei, a un paso de visitar San Juan: "El Jefe" tiene todo casi listo para ir a la Expo Minera con el ministro Santilli

Es la tercera vez que El Jefe, Karina Milei, tiene programada una visita a San Juan. La secretaria General de la Presidencia tiene todo casi listo para participar de la Expo San Juan Minera 2026 - del 6 al 8 de mayo- por invitación de las cámaras mineras. La hermana del presidente Javier Milei, en caso de concretar el desembarco, estaría acompañada por el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli.

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Karina visitó la provincia por primera vez en noviembre del 2022 y tuvo una breve aparición pública con Milei en el Club Social. Volvió en abril del 2023 al mismo sitio y nuevamente como acompañante del entonces candidato a presidente de La Libertad Avanza. En tanto, en julio del 2024, llegó un día antes que su hermano -ya Presidente- para pasar por la Justicia Electoral y después se quedó con la comitiva oficial.

Esta vez, El Jefe tiene en mente charlas con los principales inversores mineros del país y con los gobernadores de la Mesa del Cobre, que preside el gobernador Marcelo Orrego. Además tomaría contacto con la autoridad de La Libertad Avanza, el diputado nacional José Peluc.

La visita de Karina estaría inscripta también como un gesto luego de la sanción de la aclaratoria a la Ley de Glaciares, impulsada principalmente por los sanjuaninos y respaldada por los mandatarios de las provincias mineras.

En tanto, para los inversores de los proyectos mineros de San Juan es un acto de reciprocidad a las políticas de promineras que impulsa el Gobierno libertario como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

La Expo San Juan Minera es la exposición federal líder de la minería argentina. Desde 2006, ofrece tres días de encuentro en territorio productivo donde la industria genera nuevos negocios y acuerdos, y define su agenda futura: proveedores, operadoras, gobierno, inversores y comunidad, en un mismo lugar.

La Expo convoca a quienes toman las decisiones que mueven la industria. Ejecutivos de las principales operadoras y proveedoras, funcionarios nacionales y provinciales, inversores activos en el sector y delegaciones internacionales que eligen San Juan como punto de entrada a la minería argentina.