Manuel Adorni confirmó que irá al Senado en julio para presentar su Informe de Gestión

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció hoy que concurrirá en julio a brindar su informe en el Senado, pero el PRO y la vicepresidenta Victoria Villarruel pidieron que lo haga en este mes ya que no asistió nunca desde que asumió en noviembre.

Patricia Bullrich criticó a Manuel Adorni: "Esto es más que un error, es una omisión ética"

Adorni manifestó: "Acabo de comunicarle a la mesa política que durante el mes de julio iré al Senado de la Nación para presentar el Informe de Gestión del Gobierno".

La presencia de Adorni fue reclamada por el interbloque peronista, que conduce José Mayans, y por el PRO, que preside el macrista Martín Goerlingo Lara.

Además el PRO -conducido por Mauricio Macri-, expresó que "lo de Manuel Adorni es una falta grave. Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible".

Villarruel pidió que "se presente este mes de junio a dar su informe ante la Cámara de Senadores, tal como lo dispone el art. 101 de la Constitución Nacional", en una nuevo capítulo del enfrentamiento que mantiene con el Gobierno Nacional.

"Asimismo estoy convocando a Labor Parlamentaria el próximo miércoles para discutir este y otros temas", dijo Villarruel, en relación a la reunión donde se discutirá el temario que se tratará en la sesión del próximo jueves para debatir pliegos judiciales y propiedad privada..

"El Jefe de Gabinete de Ministros debe ponerse a disposición de las Cámaras del Congreso para informar sobre la marcha del gobierno. Esta obligación es al menos 1 vez al mes, sin embargo el Jefe de Gabinete Adorni no lo hace desde que asumiera en noviembre del 25", añadió.

En ese sentido, que dice: “El jefe de gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 71”.

El presidente del PRO, Martin Goerlingo Lara, reclamó la presencia de del jefe de Gabinete en el Senado para este mes y se quejó que desde "hace casi un año que el Senado no recibe al Jefe de Gabinete. El último informe fue el 26 de junio de 2025".

"Desde que asumió, @madorni nunca vino a rendir cuentas, como lo exige el artículo 101 de la Constitución. Presenté una nota para que se lo convoque este mes. Los gados a rendir cuentas ante el Congreso y ante la sociedad", dijo en una publicación en la red social X.

El PRO, un aliado del Gobierno, presentó una nota a la vicepresidenta Victoria Villarruel, donde solicita que se convoque a la reunión de Labor Parlamentaria lo que ya concretó la presidenta del Senado, a fin de definir la fecha en que concurrirá el jefe de Gabinete, aunque Adorni anticipó que será recién en julio.

También señaló que desde que asumió Adorni "no cumplió respecto del Senado con su obligación dispuesta en el articulo 101 de la Constitución Nacional, ni se ha puesto a disposición para concurrir informando los temas a exponer".