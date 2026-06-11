El camino que tiene por delante el proyecto de Ley de Desarrollo Minero en la Legislatura

El proyecto de Ley de Desarrollo Minero que envió el gobernador Marcelo Orrego a la Cámara de Diputados comenzará en los próximos días su recorrido legislativo formal. A diferencia de otras iniciativas impulsadas recientemente por el Ejecutivo, la propuesta que busca fortalecer el empleo y los proveedores locales vinculados a la minería no tendrá un tratamiento exprés ni será debatida sobre tablas.

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Fuentes oficiales confirmaron que la intención del Gobierno es que la iniciativa siga el procedimiento legislativo habitual. "No es la idea del Gobierno que esto se trate sobre tablas. Va a tomar estado parlamentario, se girará a la Comisión de Minería y después al recinto. Va a seguir el curso normal. De todas maneras pretendemos que sea un trámite de pocas semanas", indicaron.

La definición marca una diferencia respecto del proyecto que habilitó a la Provincia a tomar créditos internacionales por hasta 600 millones de dólares. En aquel caso, la urgencia por avanzar con las gestiones de financiamiento para obras públicas llevó al oficialismo a impulsar un tratamiento sobre tablas que permitió una rápida sanción.

Ahora el escenario es distinto. La denominada Ley de Desarrollo Minero tendrá primero su ingreso formal al cuerpo legislativo, luego será analizada por la Comisión de Minería -con el dictamen correspondiente- y recién después llegará al recinto para su debate definitivo.

Incluso, fuentes parlamentarias señalaron que todavía no está definido cuándo se realizará la próxima sesión ordinaria. La incertidumbre responde a la agenda institucional prevista para esta semana, atravesada por la entrega de una distinción de Ciudadano Ilustre. "En Labor Parlamentaria todavía no se definió si hay sesión. La semana está condicionada por la entrega de la distinción. Lo más probable es que la sesión sea la semana que viene", señalaron fuentes legislativas.

La iniciativa fue firmada por Orrego el martes 9 de junio, luego de varios meses de discusión sobre la necesidad de fortalecer la participación de trabajadores y empresas sanjuaninas en el desarrollo de los grandes proyectos mineros.

Si bien popularmente fue presentada como una "ley de proveedores", desde el propio Gobierno buscaron ampliar esa definición. El ministro de Producción, Gustavo Fernández, sostuvo que se trata de una norma orientada también a promover el empleo local y no únicamente las contrataciones de empresas sanjuaninas.

En concreto, el proyecto establece que las compañías mineras y sus principales contratistas deberán presentar planes de desarrollo de empleo y de proveedores con metas progresivas, medibles y sujetas a controles periódicos. La iniciativa fija como objetivo que el 80% de los trabajadores de cada operación minera sean residentes de San Juan y que el 60% de las contrataciones de bienes, obras y servicios recaigan en empresas locales cuando exista oferta competitiva.

Además, crea el Registro de Proveedores Mineros de San Juan (RE.PRO.MIN), incorpora mecanismos de transparencia para las contrataciones y prevé incentivos fiscales para las operadoras que cumplan simultáneamente con las metas de empleo y compras locales.

Desde el Gobierno sostienen que la norma busca otorgar previsibilidad al desarrollo de la actividad. Entre otras obligaciones, las empresas deberán publicar sus planes de demanda de bienes y servicios para que los proveedores locales puedan anticipar inversiones y prepararse para competir en futuras licitaciones.

"La experiencia internacional demuestra que el impacto positivo de la minería no depende del volumen extraído, sino de la capacidad de transformar esa riqueza en empleo de calidad y desarrollo empresarial a largo plazo. Eso es exactamente lo que esta ley viene a garantizar", afirmó el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, al presentar la iniciativa.

En la Cámara de Diputados existe un escenario favorable para el proyecto. Desde el oficialismo aseguran que, tras mantener conversaciones con distintos bloques, la propuesta cuenta con consenso suficiente para avanzar sin mayores sobresaltos.