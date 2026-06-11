La UNSJ se pronunció sobre el acuerdo del Gobierno nacional con las universidades: "Descomprime el conflicto"

El acuerdo paritario alcanzado recientemente entre los gremios universitarios y el Gobierno nacional abrió una tregua en el prolongado conflicto educativo, garantizando el dictado normal de clases en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). Sin embargo, desde la conducción económica de la casa de altos estudios advirtieron que el entendimiento representa apenas una respuesta parcial y que la institución continuará funcionando bajo un esquema de severas restricciones presupuestarias.

Al evaluar la estrategia del Gobierno central en torno a la Ley de Financiamiento Universitario, el secretario Administrativo y Financiero de la UNSJ, Ricardo Coca, fue contundente: "El gobierno, que creo que en ese sentido hizo una maniobra muy astuta, planteó este reclamo ante la Corte, ganó tiempo con eso" . Según el funcionario, entrevista hoy en Radio Sarmiento, avanzar en un acuerdo de este tipo "de alguna manera descomprime el conflicto" , aunque aclaró de forma tajante que la expectativa de fondo no está saldada: "Por supuesto que lo que se quiere es el cumplimiento pleno de la ley de financiamiento universitario. Esto, para que tengamos una idea, estamos a mitad de camino en lo que implica la ley de financiamiento universitario" .

Pese a los cuestionamientos, Coca valoró positivamente algunos aspectos políticos de la negociación. El secretario destacó que en el acta final "no se puso o se eliminó esta cláusula que exigía el gobierno, que era el levantamiento de la medida que se había planteado por parte del SIN en reclamo a la Justicia" , calificando este hecho como "una buena noticia" , al igual que el compromiso de llevar a cabo mesas paritarias con una periodicidad no mayor a tres meses.

En el plano salarial, la recomposición en dos etapas generará modificaciones en los haberes, aunque el funcionario reconoció la debilidad de las cifras frente al costo de vida actual: "Cuando uno habla es bastante exiguo, ¿no? Pero bueno, es la realidad de lo que estaba pasando con los salarios universitarios que habían quedado por debajo de cualquier convenio colectivo de trabajo" .

Al detallar el impacto real en las escalas, explicó que un docente de categoría simple "que cobraba 400.000 pesos con esto va a tener prácticamente 500.000 pesos de básico" . En tanto, para los profesionales que integran el 17% de la planta de la universidad con dedicación exclusiva (40 horas semanales sin posibilidad de hacer otra cosa), puntualizó que "el básico para esa persona era de 1.500.000. O sea, hoy por hoy hay que colocarle un 20% más" , lo que dejará una cifra de "aproximadamente 1.800.000 de básico al titular exclusivo. O sea, la persona con máxima dedicación" .

Respecto a las partidas destinadas al sostenimiento diario de la institución, el acuerdo introduce un 20% más para gastos de funcionamiento. Coca tradujo este porcentaje a la realidad presupuestaria local recordando el desfasaje acumulado: "Nosotros veníamos recibiendo 700.000.000 de pesos mensuales, que la verdad que es una suma muy pequeña para la dimensión de la universidad, desde mayo del año pasado hasta este año". Con la nueva actualización, la institución contará con 140 millones de pesos adicionales cada mes. Ante esto, el funcionario afirmó que el incremento "ayuda, pero la verdad que también sigue siendo muy exiguo".

Al ser consultado sobre si este monto alcanza para cubrir las necesidades operativas de la UNSJ, Coca aclaró que "no, seguimos con restricciones, pero bueno, alivian un poco sobre todo para lo que son los aumentos de servicios que estamos teniendo, que son muy significativos". Sobre este punto, precisó el fuerte impacto tarifario que sufre la institución al revelar que "nosotros el 30% del presupuesto de funcionamiento lo destinamos a pago de energía, fundamentalmente".

Finalmente, al analizar el escenario que afrontará la casa de estudios en los próximos meses, Coca remarcó cuál será el área más afectada: "Las restricciones siempre son lo que yo digo, la curva de inversión a largo plazo. O sea, tenés un desarrollo, un crecimiento menor, más que nada te dedicas a sostener lo que tenés". En ese sentido, admitió que las limitaciones impedirán proyectar grandes ampliaciones edilicias, reduciendo las tareas de infraestructura "más que nada de mantenimiento".

A pesar de este panorama complejo, el secretario llevó tranquilidad a la comunidad educativa al confirmar que "hemos logrado ya desde el año pasado generar algunas economías y demás como para poder continuar con la obra escuela de música y algunas otras obritas que se van a hacer durante este año". Asimismo, el funcionario garantizó que la crisis no golpeará las aulas al asegurar que la situación no afecta a las carreras ni al cursado normal, concluyendo que "se prioriza ahí, se cuida ese detalle".