    • 24 de abril de 2026 - 15:39

    Cuáles son los 10 vehículos con motorización alternativa más vendidos en Argentina

    El top 10 de los autos híbridos y eléctricos patentados en el primer trimestre de 2026.

    El BYD Song Pro DM-i es ofrecido en nuestro país en dos versiones: GL y GS. Foto: REUTERS/Alessia Maccioni.

    El BYD Song Pro DM-i es ofrecido en nuestro país en dos versiones: GL y GS. Foto: REUTERS/Alessia Maccioni.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Sin dudas, el paradigma de la movilidad está cambiando: los vehículos con motorización asistida ganan cada vez más protagonismo en los mercados sudamericanos, especialmente en Argentina. Lo que antes parecía impensado hoy se consolida como una realidad.

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    ACARA (Asociacion de Concesionarios de Automotores de la República Argentina) realizó un informe acerca de este fenómeno y arrojó que durante el primer trimestre de 2026 se patentaron en Argentina 19.867 unidades con motorización híbrida o eléctrica.

    Al desglosar por tipo de tecnología, la participación se distribuye de la siguiente manera:

    • Híbridos no enchufables (HEV): 60 %.
    • Híbrido enchufable (PHEV): 18 %.
    • Mild Hybrid -combinación híbrido ligero/combustión- (MHEV): 14 %.
    • 100 % eléctricos (BEV): 8 %.

    En términos interanuales, todas las categorías registraron un crecimiento sostenido. Los híbridos no enchufables (HEV) lideraron la suba con 8.090 unidades adicionales, seguidos por los híbridos enchufables (PHEV) con 3.424 unidades, los Mild Hybrid (MHEV) con 2.072 unidades y, finalmente, los vehículos 100 % eléctricos (BEV), que aumentaron en 1.473 unidades.

    La raíz del crecimiento

    El principal motivo de este fenómeno es que la electromovilidad se encuentra impulsada por el marco normativo del Decreto 49/2025, que establece condiciones arancelarias preferenciales para la importación de estas unidades. En especifico establece un arancel de 0% para unidades importadas de Extrazona y con un valor FOB máximo de USD 16 mil.

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    La Ford Territory Trend Híbrida tiene un precio oficial de lista de $51.400.580. Foto: Ford.

    El top 10 de los autos híbridos y eléctricos patentados en el primer trimestre de 2026

    • FORD TERRITORY -HEV- 2.392 unidades.
    • TOYOTA COROLLA CROSS -HEV- 2.317 unidades.
    • BAIC BJ30 -HEV- 2.093 unidades.
    • BYD SONG PRO -PHEV- 1.285 unidades.
    • TOYOTA COROLLA -HEV- 979 unidades.
    • BYD DOLPHIN MINI -BEV- 842 unidades.
    • HAVAL H6 -HEV- 790 unidades.
    • TOYOTA YARIS CROSS -HEV- 775 unidades.
    • CHEVROLET CAPTIVA -PHEV- 770 unidades.
    • RENAULT ARKANA -MHEV- 737 unidades.

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