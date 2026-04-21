    • 21 de abril de 2026 - 18:30

    Villarruel faltó a misa por Francisco para evitar a Adorni

    La política sumó un nuevo capítulo de tensión: Villarruel no asistió a la misa por el papa Francisco para no compartir lugar con Adorni.

    La política marcó la ausencia de Villarruel en la misa por el papa Francisco en Luján.&nbsp;

    La política marcó la ausencia de Villarruel en la misa por el papa Francisco en Luján. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En un nuevo episodio que sacude la política nacional, la vicepresidenta Victoria Villarruel decidió no asistir a la misa en homenaje al papa Francisco en Luján, pese a haber confirmado su presencia. La decisión, según su entorno, se vincula directamente con la incomodidad de compartir espacio con Manuel Adorni, en medio de una investigación judicial.

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    Política y tensiones en el Gobierno

    La ceremonia, encabezada por el arzobispo Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, reunió a importantes figuras del oficialismo y la oposición. Sin embargo, la ausencia de Villarruel fue el dato político más relevante. La vicepresidenta rechazó ocupar un lugar en primera fila junto a funcionarios nacionales, entre ellos Adorni, quien enfrenta cuestionamientos por su situación patrimonial.

    Desde su entorno fueron tajantes: “No puede estar sentada allí, de ningún modo”, en referencia a la presencia del jefe de Gabinete. La decisión expone una nueva grieta dentro del oficialismo y suma tensión a la interna del Gobierno.

    Quiénes participaron de la misa

    En primera fila estuvieron figuras clave como el propio Manuel Adorni, el titular de Diputados Martín Menem y el presidente provisional del Senado Bartolomé Abdala, junto a ministros nacionales. También participaron dirigentes de otros espacios, entre ellos el gobernador bonaerense Axel Kicillof, lo que reflejó la amplitud de la convocatoria.

    Detrás, completaron la comitiva funcionarios como Federico Sturzenegger, Mario Lugones y el secretario de Culto Agustín Caulo, entre otros legisladores oficialistas.

    El antecedente que marca una postura

    No es la primera vez que Villarruel toma distancia de actos oficiales. El pasado 2 de abril, en el marco del homenaje a los caídos en Malvinas, la vicepresidenta evitó participar de los actos encabezados por Javier Milei y eligió una actividad alternativa en Chivilcoy.

    En esta ocasión, según allegados, optará por homenajear al papa Francisco de manera independiente, manteniendo una línea de acción que refuerza su perfil propio dentro del escenario político.

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