Con críticas al Gobierno nacional, la CGT encabezó un acto en Plaza de Mayo: "Profundicemos el conflicto"

La Confederación General del Trabajo (CGT) movilizó este jueves a Plaza de Mayo en la previa del Día del Trabajador y pronunció un duro discurso contra el Gobierno nacional donde cuestionó el rumbo económico, llamó a profundizar los reclamos sindicales y comenzar a construir una alternativa hacia el futuro.

El Gobierno dispuso una actualización de los impuestos a los combustibles para mayo de 0,5% que impactará en los surtidores

En el palco, los tres integrantes del triunvirato de la CGT —Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello— protagonizaron la lectura de un documento conjunto con duras críticas contra la gestión de Javier Milei.

“Venimos a decirle a este Gobierno que no se soporta más que siga ajustando al pueblo y sacando su dignidad. Venimos a decirle que no se puede hacer un país libre, justo y soberano quitando derechos, terminando con la economía y el consumo”, enfatizó Argüello, que convocó a decir “basta a este Gobierno explotador”.

En ese sentido, el referente del gremio de Camioneros pidió profundizar los reclamos sindicales y advirtió un agotamiento de la paciencia ante el creciente malestar social.

En esa línea, Cristian Jerónimo redobló las críticas contra el Ejecutivo y aseguró que el país atraviesa una situación crítica: “No lo dicen los números y las estadísticas, lo dice la realidad de la ciudadanía. Lo vemos en cada fábrica que baja su producción, cada comercio que baja su persiana, cada trabajador que pierde su poder adquisitivo y cada jubilado que tiene que elegir entre comer o comprar su medicamento”.

Antes de los discursos de la cúpula obrera, el acto comenzó con un homenaje al papa Francisco, donde los parlantes replicaron varios de sus recordadas frases sobre el trabajo y la Justicia social. Luego, el padre Lorenzo “Toto” de Vedia tomó el micrófono y enfatizó: “La realidad es superior a un excel, al equilibrio fiscal, a los escritorios y a los arreglos. Francisco nos enseñó que el trabajo es con derecho o es esclavo”.

En la previa de la lectura del texto, el diputado y líder del sindicato de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, había asegurado a TN que si la situación económica no mejora, el conflicto derivará en un un paro general.

“El humor en la calle ya está alterado hace rato. Cuando uno ve que la sociedad empezó a pagar los alimentos con una tarjeta de crédito y luego no la puede pagar, indica que este programa económico está llegando a su fin, porque la gente no tiene para comer. Esto seguro va a generar un nivel de conflictividad mayor”, sentenció el gremialista.

La consigna de la movilización de la CGT a la Plaza de Mayo

La marcha de la central obrera lleva la consigna: “Trabajo digno, con derechos, salario justo y sin ajuste a los trabajadores”.

“Cuando el pueblo trabajador se organiza, no hay ajuste que lo doblegue”, señaló la central obrera en redes sociales. Sin embargo, la confrontación seguirá escalando, según advirtieron.

“Vamos a ir hacia una medida de fuerza mucho más fuerte. Me interesa el primer paso, que es mostrar en la calle el malhumor social que en todos lados se percibe, que no es solamente por la caída del consumo. Es por el endeudamiento familiar, por la pérdida del empleo, por conseguir un empleo de menor calidad que el que se tenía antes”, anticipó Jorge Sola, uno de los integrantes del triunvirato de la CGT, en Futurock.

Columnas sindicales y puntos de encuentro

La marcha cuenta con la adhesión de gremios y organizaciones sociales. Entre ellos, la UTEP, La Bancaria, la UOM, Camioneros, SICONARA y la UGATT, además de sindicatos de distintas actividades. También confirmaron presencia agrupaciones políticas y espacios afines al sindicalismo.

Desde el espacio sindical remarcaron que la movilización busca expresar una posición común frente a la situación económica y laboral. En ese marco, el triunviro cegetista Cristian Jerónimo sostuvo días atrás que “no hay margen para la tibieza”. “El movimiento obrero tiene que estar de pie y organizado”, reclamó.

La jornada no tendrá un impacto uniforme. El transporte funciona con un esquema heterogéneo. Algunas líneas de colectivos sostienen sus recorridos habituales y otras redujeron frecuencias, según el nivel de adhesión sindical. En el sistema ferroviario se esperan interrupciones puntuales, en especial en las líneas Sarmiento y Mitre por la decisión de La Fraternidad, mientras que el resto de los gremios no confirmó una medida conjunta.

Otros servicios también tendrán alteraciones. Se anticipan ceses en recolección de residuos, dependencias públicas, correo y logística, con distinto alcance según cada distrito. En hospitales se mantienen guardias mínimas. El comercio, en cambio, opera con normalidad.

Reclamos en un contexto de tensión judicial

La convocatoria a la movilización se inscribe en un escenario de creciente confrontación entre la CGT y el Gobierno, atravesado por decisiones judiciales recientes sobre la reforma laboral. La Cámara de Apelaciones dejó vigente la normativa y modificó el esquema de intervención judicial, lo que generó una respuesta inmediata de la central obrera.

En un comunicado, la CGT cuestionó el fallo y apuntó contra la actuación de los magistrados, al señalar que “sin jueces independientes, no hay justicia posible”. Además, informó que presentó recusaciones y pedidos de nulidad al considerar que hubo “parcialidad manifiesta a favor del Estado” y “una celeridad inusual” en la resolución.

Ese trasfondo judicial se suma a los reclamos por salarios, empleo y condiciones laborales, que forman parte del eje de la movilización.