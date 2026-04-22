Con fuertes reclamos contra el Gobierno nacional, convocan a la cuarta Marcha Federal Universitaria

En defensa de la educación, la universidad pública y la ciencia nacional, desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) confirmaron la nueva fecha de la Marcha Federal Universitaria . Se trata de la cuarta movilización que se realizará a nivel nacional, con movilizaciones y concentraciones en todo el país, siendo la más multitudinaria la que se da en Buenos Aires. En San Juan estiman que la convocatoria también será masiva.

La Escuela de Oficio de la UNSJ desembarcó en Chimbas: dictará 11 talleres gratuitos para los vecinos

La marcha se da luego que el Gobierno nacional presentara un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación, con el propósito de frenar los plazos de ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario, norma aprobada durante el 2025 y la cual aún no está en vigencia por decisión unilateral del Ejecutivo. Ante este escenario, sumado a la precarización salarial, la falta de paritarias y presupuestos congelados, es que la comunidad universitaria nuevamente se unirá en una nueva marcha.

Conforme definió el CIN, la macha será el próximo 12 de mayo en todo el país . En San Juan los gremios docentes y no docentes universitarios también adherirán a la movilización.

Esta cuarta movilización se suma a las marchas que se realizaron durante el 2024 y 2025, acopladas a medidas de fuerza como paros, clases abiertas y jornadas de visibilización. La convocatoria se realizó de manera conjunta entre el CIN y los gremios que representan a los trabajadores de la comunidad universitaria.

Otra semana de paro en San Juan, la previa a la cuarta Marcha Federal Universitaria

Con fecha confirmada para la movilización que espera sea masiva con participación no solo de la comunidad universitaria, sino de la sociedad en general, los gremios docentes universitarios de San Juan ratificaron la semana de paro que iniciará el próximo 27 de abril.

La continuidad del plan de lucha incluye paro del 27 de abril al 2 de mayo, al que adhirieron tanto ADICUS como SiDUNSJ. La convocatoria que ambos espacios gremiales realizaron a los docentes es concretar clases públicas en distintas unidades académicas para la visibilización de la realidad del sistema.

Además, este 23 de abril será el turno de la segunda carpa que instalará SiDUNSJ en distintas unidades académicas, actividad que despertó la molestia de un grupo de padres de alumnos de institutos preuniversitarios. Desde el gremio confirmaron a este medio que la actividad vinculada a la carpa continúa en pie, con el armado del cronograma.