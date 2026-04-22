Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.
El detalle con la información de interés.
Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.
Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.
Sus hijos Sandra, Carlos y Federico, hijos políticos, nietos y bisnieto participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 22-04-26 a las 9 horas en el cementerio de Santa Lucía. Hogar de duelo: Gral. Roza 816 Norte. Honra y Ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.
Sus restos serán trasladados el 22-04-26, a las 06.30 horas, al crematorio. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San José. Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.
Sus hijos Daniel, Susana, Gladys y Margarita, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 22-04-26 a las 11:30 horas en el cementerio de San Martín. Hogar de duelo: Sala Velatoria de Dos Acequias. Honra y Ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.
Sus hijos Marcelo, Gastón y Yanina, su hija política Cecilia, sus nietos y bisnietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 22-04-26, a las 11:00 horas, en el cementerio de Pocito. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cocheria San Ramón (Las Heras 537 sur, Capital). Servicio de Cochería San Ramón S.R.L.
Su esposo Modesto Antonio Fernández, sus hijos, sus primos, sus sobrinos y hermanas del corazón participan con pesar el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 22-024-26 a las 09.30 horas en el cementerio La Paz del Sur.. Servicio de Cochería Lanusse Servicios Sociales.
Sus restos serán trasladados el 22-04-26, al crematorio. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San José. Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.
Su esposa Estela Diaz, sus hijos Fabian, Miriam y Hugo Quiroga, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 22-04-26, a las 10:30 horas, en el cementerio de 25 de Mayo. Lugar de duelo: Salas de la Cooperativa Eléctrica de Caucete. Servicio de Cochería de la Cooperativa Eléctrica de Caucete.
Su esposa Claudia Fabiana Olmos, sus hijos Iris, Pamela, Angelo, Debora, Jenifer, Melani, Caterina y Alexis Villarruel Olmos, sus hijos políticos y nietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 22-04-26 a las 11:00 horas, en el cementerio Parque Cerro del Oeste. Lugar de duelo: B° Bernardino Rivadavia, Manzana D, casa 12, La Bebida. Servicio de Cochería San Juan SRL
Su esposo Alejandro Remberto Olivares, sus hijos Braian, Agustin, Pablo, Rodrigo, Tamara, Gisel, Yuliana, German y Williams, hijos políticos y nietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 22-04-26, a las 11:00 horas, en el cementerio de Huaco. Lugar de duelo: Calle La Paz S/N, Huaco. Servicio de Cochería San Ramón S.R.L.