Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres , donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan .

Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.

Sus hijos Sandra, Carlos y Federico, hijos políticos, nietos y bisnieto participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 22-04-26 a las 9 horas en el cementerio de Santa Lucía. Hogar de duelo: Gral. Roza 816 Norte. Honra y Ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.

Sus restos serán trasladados el 22-04-26, a las 06.30 horas, al crematorio. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San José. Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

LEPEZ , MARIA MAGDALENA

Sus hijos Daniel, Susana, Gladys y Margarita, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 22-04-26 a las 11:30 horas en el cementerio de San Martín. Hogar de duelo: Sala Velatoria de Dos Acequias. Honra y Ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.

LOPEZ , HUGO

Sus hijos Marcelo, Gastón y Yanina, su hija política Cecilia, sus nietos y bisnietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 22-04-26, a las 11:00 horas, en el cementerio de Pocito. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cocheria San Ramón (Las Heras 537 sur, Capital). Servicio de Cochería San Ramón S.R.L.

MALVAR , MARIA TERESA

Su esposo Modesto Antonio Fernández, sus hijos, sus primos, sus sobrinos y hermanas del corazón participan con pesar el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 22-024-26 a las 09.30 horas en el cementerio La Paz del Sur.. Servicio de Cochería Lanusse Servicios Sociales.

NOYA , ADRIANA TERESA DEL CARMEN

Sus restos serán trasladados el 22-04-26, al crematorio. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San José. Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

QUIROGA , EVARISTO FLORENCIO

Su esposa Estela Diaz, sus hijos Fabian, Miriam y Hugo Quiroga, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 22-04-26, a las 10:30 horas, en el cementerio de 25 de Mayo. Lugar de duelo: Salas de la Cooperativa Eléctrica de Caucete. Servicio de Cochería de la Cooperativa Eléctrica de Caucete.

VILLARRUEL ANES , ANGEL ALBERTO

Su esposa Claudia Fabiana Olmos, sus hijos Iris, Pamela, Angelo, Debora, Jenifer, Melani, Caterina y Alexis Villarruel Olmos, sus hijos políticos y nietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 22-04-26 a las 11:00 horas, en el cementerio Parque Cerro del Oeste. Lugar de duelo: B° Bernardino Rivadavia, Manzana D, casa 12, La Bebida. Servicio de Cochería San Juan SRL

VILLEGAS , OLGA ESTHER

Su esposo Alejandro Remberto Olivares, sus hijos Braian, Agustin, Pablo, Rodrigo, Tamara, Gisel, Yuliana, German y Williams, hijos políticos y nietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 22-04-26, a las 11:00 horas, en el cementerio de Huaco. Lugar de duelo: Calle La Paz S/N, Huaco. Servicio de Cochería San Ramón S.R.L.