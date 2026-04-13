    • 13 de abril de 2026 - 09:49

    Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

    El detalle con la información de interés.

    Avisos fúnebres.

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    Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

    Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.

    LUNES 13 DE ABRIL DE 2026

    BABIE , LUCIO ANTONIO

    Sus hijos Fernando, Erica y Romina, sus hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 13-04-26 a las 9 horas en el cementerio de Santa Lucía. Lugar de duelo: Av. Rawson y Mitre Salas. Honra y Ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.

    PITTAVINO , ARMANDO BAUTISTA

    Sus restos serán trasladados el 13-04-26, a las 10.30 horas, al cementerio Parque San Jose. . Lugar de duelo: Sala velatoria de Cocheria San José (Salta 464 Sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

    RIVERO , MARIO ALDO

    Su esposa Antonia García, sus hijos Stella, Ivana, Mario Jonathan, Fabricio, Gabriel, Florenia, Mateo y Braian, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con pesar el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 13-04-26 a las 15 horas en el cementerio de Albardon. Hogar de duelo: Rivadavia 1357.Va. Unión Chimbas. Honra y Ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.

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