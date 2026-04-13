Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.

Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.

LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 BABIE , LUCIO ANTONIO Sus hijos Fernando, Erica y Romina, sus hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 13-04-26 a las 9 horas en el cementerio de Santa Lucía. Lugar de duelo: Av. Rawson y Mitre Salas. Honra y Ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.

PITTAVINO , ARMANDO BAUTISTA Sus restos serán trasladados el 13-04-26, a las 10.30 horas, al cementerio Parque San Jose. . Lugar de duelo: Sala velatoria de Cocheria San José (Salta 464 Sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.