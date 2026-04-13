Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.
El detalle con la información de interés.
Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.
Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.
Sus hijos Fernando, Erica y Romina, sus hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 13-04-26 a las 9 horas en el cementerio de Santa Lucía. Lugar de duelo: Av. Rawson y Mitre Salas. Honra y Ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.
Sus restos serán trasladados el 13-04-26, a las 10.30 horas, al cementerio Parque San Jose. . Lugar de duelo: Sala velatoria de Cocheria San José (Salta 464 Sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.
Su esposa Antonia García, sus hijos Stella, Ivana, Mario Jonathan, Fabricio, Gabriel, Florenia, Mateo y Braian, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con pesar el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 13-04-26 a las 15 horas en el cementerio de Albardon. Hogar de duelo: Rivadavia 1357.Va. Unión Chimbas. Honra y Ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.