    • 12 de abril de 2026 - 08:40

    Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

    El detalle con la información de interés.

    Avisos fúnebres de Diario de Cuyo.

    Avisos fúnebres de Diario de Cuyo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

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    Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.

    DOMINGO 12 DE ABRIL DE 2026

    ABALLAY (TITA) , SILVIA DEL CARMEN

    Su esposo Julio Ponce, sus hijos Pablo, Maria Silvia y Antonio, sus hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 12-04-26 a las 15:00 horas, en el cementerio de San Martín. Lugar de duelo Sala velatoria Municipal de Pie de Palo, San Martín. Honra y Ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.

    CUEVA , MARGARITA CERAFINA

    Sus hijos Rolando, Luis, Daniel, Fabio, Viviana, Monica, Marcelo, Javier y Claudia Dominguez, sus hijos politicos y nietos y bisnietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán llevados el 12-04-26 a las 11:00 horas, en el cementerio de Zonda. Lugar de duelo: Sala Velatoria Municipal de Zonda. Servicio de Cochería San Juan SRL.

    MORALES , ROMANA ISABEL

    Sus hijos Hugo, Marcelo, Dora y Perla Ontiveros,sus hijos politicos, nietos, bisnietos y tataranietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 12-04-26, a las 11:00 horas, en el cementerio de La Capital. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Lanusse (9 de Julio 953 este, Capital) Servicio de Cochería Lanusse Servicios Sociales.

    ROMERO DE GUZMAN , MIRTA RITA

    Sus restos serán inhumados el 12-04-26, a las 10.00 horas, en el cementero Parque El Mirador. Lugar de duelo: Sala velatoria de Cocheria San José (Salta 464 Sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

    SANCHEZ , ROSANA CRISTINA

    Sus restos serán trasladados el 12-04-26, a las 9.00 horas, a Crematorio. Lugar de duelo: Sala velatoria de Cocheria San José (Salta 464 Sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

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