Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.

Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.

DOMINGO 12 DE ABRIL DE 2026 ABALLAY (TITA) , SILVIA DEL CARMEN Su esposo Julio Ponce, sus hijos Pablo, Maria Silvia y Antonio, sus hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 12-04-26 a las 15:00 horas, en el cementerio de San Martín. Lugar de duelo Sala velatoria Municipal de Pie de Palo, San Martín. Honra y Ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.

CUEVA , MARGARITA CERAFINA Sus hijos Rolando, Luis, Daniel, Fabio, Viviana, Monica, Marcelo, Javier y Claudia Dominguez, sus hijos politicos y nietos y bisnietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán llevados el 12-04-26 a las 11:00 horas, en el cementerio de Zonda. Lugar de duelo: Sala Velatoria Municipal de Zonda. Servicio de Cochería San Juan SRL.

MORALES , ROMANA ISABEL Sus hijos Hugo, Marcelo, Dora y Perla Ontiveros,sus hijos politicos, nietos, bisnietos y tataranietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 12-04-26, a las 11:00 horas, en el cementerio de La Capital. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Lanusse (9 de Julio 953 este, Capital) Servicio de Cochería Lanusse Servicios Sociales.