Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.
El detalle con la información de interés.
Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.
Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.
Su esposo Julio Ponce, sus hijos Pablo, Maria Silvia y Antonio, sus hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 12-04-26 a las 15:00 horas, en el cementerio de San Martín. Lugar de duelo Sala velatoria Municipal de Pie de Palo, San Martín. Honra y Ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.
Sus hijos Rolando, Luis, Daniel, Fabio, Viviana, Monica, Marcelo, Javier y Claudia Dominguez, sus hijos politicos y nietos y bisnietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán llevados el 12-04-26 a las 11:00 horas, en el cementerio de Zonda. Lugar de duelo: Sala Velatoria Municipal de Zonda. Servicio de Cochería San Juan SRL.
Sus hijos Hugo, Marcelo, Dora y Perla Ontiveros,sus hijos politicos, nietos, bisnietos y tataranietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 12-04-26, a las 11:00 horas, en el cementerio de La Capital. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Lanusse (9 de Julio 953 este, Capital) Servicio de Cochería Lanusse Servicios Sociales.
Sus restos serán inhumados el 12-04-26, a las 10.00 horas, en el cementero Parque El Mirador. Lugar de duelo: Sala velatoria de Cocheria San José (Salta 464 Sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.
Sus restos serán trasladados el 12-04-26, a las 9.00 horas, a Crematorio. Lugar de duelo: Sala velatoria de Cocheria San José (Salta 464 Sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.