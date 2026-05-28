    • 28 de mayo de 2026 - 18:13

    Pedernal, el templo del amor al rally en San Juan volvió a mostrar su grandeza de escenario ideal

    El paso de la cuarta etapa del Desafío Ruta 40 mostró en Pedernal la pasión en toda su dimensión en un mágico escenario en el sur sanjuanino.

    Especial. Pedernal recibió el regreso del DR40 en Agua del Baño con el folclore que solo el rally puede generar y en San Juan es lugar ideal.

    Especial. Pedernal recibió el regreso del DR40 en Agua del Baño con el folclore que solo el rally puede generar y en San Juan es lugar ideal.

    Foto:

    PEDER
    PEDER2
    PEDER4
    PEDER5
    Por Ariel Poblete

    Que un jueves de mayo, con frío, a mitad de semana logre convertirse en un escenario natural impagable solamente lo puede lograr esa combinación perfecta de pasión, locura y sentimientos por el rally. Y Pedernal lo consiguió. Lo superó y ratificó ser casi un templo para la pasión fierrera.

    Leé además

    Preparados. Los Consiglio llegaron desde Los Berros con carpa y todo para esperar el DR40.

    Los Consiglio jugaron de locales en Pedernal
    En familia. Maxi Farías disfrutó desde las lomas el paso del DR40 por Pedernal.

    El exfutbolista Patita Farías dejó el micro para disfrutar el Desafío R40 en Pedernal

    Solo así se podrá entender porqué Pedernal se convirtió en el templo del amor por la adrenalina que genera un motor a fondo volando casi por dónde no hay caminos. Eso fue Pedernal en la cuarta etapa del Desafío Ruta 40. Confirmó lo que ya había mostrado en aquellos años dorados de principios del 2000 con el Dakar, fue por más y congregó al pueblo que tiene nafta y aceite en las venas para esperar ese electrizante paso de cada moto, de cada auto, sacudiendo todas sus sensaciones.

    A casi 40 kilómetros al Oeste de Media Agua, Pedernal se convirtió en el templo de las pasiones fierreras. Más de 250 autos repartidos en las adyacencias de la vertiente del Agua del Baño, le pusieron otro color a la mañana de este último jueves de abril. Arrancó seminiublado pero a nadie le importó. La geografía fue cambiando conforme fue llegando el mediodía. Las crestas de las lomas, repletas de gente y de asados, como no podía ser de otra manera a pesar de la altura del mes y del costo.

    Humo, banderas. Y claro, la mezcla de acentos y de idiomas en esta larga pero nada tensa espera. Cada uno en lo suyo, pero ayudando al que llegaba a buscar su lugarcito. Estaba los locales, como los Consiglio de Los Berros, que con carpa y todo, decidieron llevar a sus niños para que vivieran naturaleza, sabiendo que no hay señal de internet. Subiendo, aparecieron los Moreno, vecinos fierreros de Rawson, que antes de las doce, ya tenían su asadito hecho y después de un almuerzo tempranero, se instalaron en el borde de la loma a esperar lo que habían venido a ver.

    Un grupo de chilenos quedó apostado junto a dos brasileños que miraban sorprendidos esa imagen de los gazebos apostados en el otro costado de la ruta delimitada, porque además del olocrito a asado y chori, la música al palo indicaba que era día de fiesta para San Juan.

    De Mendoza, un grupo inclusive de ex-corredores del Dakar, también se acomodaron tempranito. Morcilla fría, mates y a esperar a prender el fuego para ver el gran circo. Y empezando a caminar por la cresta de las lomas se escucharon todas las tonadas de Argentina. Un matrimonio de jubilados de Santa Fe, de Esperanza más exactamente habían oído de San Juan y su capacidad de albergar grandes espectáculos deportivos y decidieron vivirlo en primera persona. O los tres amigos enduristas de Catamarca que el miércoles en la noche salieron de San Fernando para llegar a ver el Desafío Ruta 40 en carne propia. O el grupo de amigos ya grandes de Tres Arroyos que decidió cruzar el país para disfrutar de un Pedernal en todo su esplendor. Todos, todos detrás de esa pasión que se llama automovilismo.

    RALLY DE VERDAD

    Y llegó el momento. Lejos del informado horario de las 12,30 para el primer competidor pasando por Agua del Baño, exactamente a las 13,14 a todos se les congeló el alma. Cuando apareció la primera moto, a fondo desde el pie de la Precordillera, todos sintieron esa sensación única de disfrutar en vivo del espectáculo que se lleva horas y horas de analisis, conversaciones y opiniones. Era venir a eso: verlos en vivo, ser parte del Desafío Ruta 40 en un jueves de un mes de mayo que tuvo todos los olores y colores de un domingo. Un día especial de devoción tuerca en el templo del rally en San Juan: el mágico Pedernal. Llegará el final de DR40 este viernes en San Juan Capital, quedará el recuerdo del vivac, del color, pero en Pedernal quedó patentado que el rally tiene su lugar de los sueños.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Nueve serán los campeones del mundo que estuvieron en Qatar y que estarán ausentes en Estados Unidos. 

    Los nueve campeones del mundo que se quedaron fuera de la lista de la Selección argentina para el Mundial 2026

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Futboleros. Los Pelletán llegaron tempranito a Pedernal y no se perdieron detalle alguno del DR40.

    Los Pelletán presentes desde Pocito para vivir el corazón del Desafío R40

    Por Ariel Poblete
    Primero. Carlos Sainz logró quedarse con la etapa 4 del DR40 que uníó Mendoza con San Juan.

    Desafío Ruta 40: Apareció Carlos Sainz y en motos, Schareina acortó distancias en el arribo a San Juan

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Arbitro imagen ilustrativa

    Apertura de fútbol local: se conocen los árbitros que dirigirán los cuatro encuentros de Cuartos de final

    Por Redacción Diario de Cuyo