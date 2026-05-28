Pedernal, el templo del amor al rally en San Juan volvió a mostrar su grandeza de escenario ideal

El paso de la cuarta etapa del Desafío Ruta 40 mostró en Pedernal la pasión en toda su dimensión en un mágico escenario en el sur sanjuanino.

Que un jueves de mayo, con frío, a mitad de semana logre convertirse en un escenario natural impagable solamente lo puede lograr esa combinación perfecta de pasión, locura y sentimientos por el rally. Y Pedernal lo consiguió. Lo superó y ratificó ser casi un templo para la pasión fierrera.

Solo así se podrá entender porqué Pedernal se convirtió en el templo del amor por la adrenalina que genera un motor a fondo volando casi por dónde no hay caminos. Eso fue Pedernal en la cuarta etapa del Desafío Ruta 40. Confirmó lo que ya había mostrado en aquellos años dorados de principios del 2000 con el Dakar, fue por más y congregó al pueblo que tiene nafta y aceite en las venas para esperar ese electrizante paso de cada moto, de cada auto, sacudiendo todas sus sensaciones.

A casi 40 kilómetros al Oeste de Media Agua, Pedernal se convirtió en el templo de las pasiones fierreras. Más de 250 autos repartidos en las adyacencias de la vertiente del Agua del Baño, le pusieron otro color a la mañana de este último jueves de abril. Arrancó seminiublado pero a nadie le importó. La geografía fue cambiando conforme fue llegando el mediodía. Las crestas de las lomas, repletas de gente y de asados, como no podía ser de otra manera a pesar de la altura del mes y del costo.

Humo, banderas. Y claro, la mezcla de acentos y de idiomas en esta larga pero nada tensa espera. Cada uno en lo suyo, pero ayudando al que llegaba a buscar su lugarcito. Estaba los locales, como los Consiglio de Los Berros, que con carpa y todo, decidieron llevar a sus niños para que vivieran naturaleza, sabiendo que no hay señal de internet. Subiendo, aparecieron los Moreno, vecinos fierreros de Rawson, que antes de las doce, ya tenían su asadito hecho y después de un almuerzo tempranero, se instalaron en el borde de la loma a esperar lo que habían venido a ver.

Un grupo de chilenos quedó apostado junto a dos brasileños que miraban sorprendidos esa imagen de los gazebos apostados en el otro costado de la ruta delimitada, porque además del olocrito a asado y chori, la música al palo indicaba que era día de fiesta para San Juan.