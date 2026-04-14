Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.
El detalle con la información de interés.
Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.
Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.
Sus restos serán trasladados el 14-04-26, a las 08.30 horas, al cementerio San Miguel de Rawson. Lugar de duelo: Sala velatoria de Cocheria San José (Salta 464 Sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.
Sus hijos José, Stella y Andrés, hijos políticos, nietos y bisnieta participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 14-04-26 a las 15:00 horas en el cementerio San Miguel de Rawson. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería Lanusse & Annecchini (Av. Rawson esquina Mitre, Capital). Honra y Ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.
Su esposo Pablo Borquez, sus hijos Maira, Denis y Paula, hijos políticos y nietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 14-04-26 a las 17:00 horas en el cementerio de Ullum. Lugar de duelo: Sala Velatoria Municipal de Ullum. Honra y Ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.