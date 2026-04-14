Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.

Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.

LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 DIAZ, HUGO ARIEL Sus restos serán trasladados el 14-04-26, a las 08.30 horas, al cementerio San Miguel de Rawson. Lugar de duelo: Sala velatoria de Cocheria San José (Salta 464 Sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

GONZALEZ, JULIA MERCEDES Sus hijos José, Stella y Andrés, hijos políticos, nietos y bisnieta participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 14-04-26 a las 15:00 horas en el cementerio San Miguel de Rawson. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería Lanusse & Annecchini (Av. Rawson esquina Mitre, Capital). Honra y Ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.