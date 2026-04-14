    • 14 de abril de 2026 - 10:25

    Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

    El detalle con la información de interés.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

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    Avisos fúnebres.

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    Avisos fúnebres de Diario de Cuyo.

    Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

    Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.

    LUNES 13 DE ABRIL DE 2026

    DIAZ, HUGO ARIEL

    Sus restos serán trasladados el 14-04-26, a las 08.30 horas, al cementerio San Miguel de Rawson. Lugar de duelo: Sala velatoria de Cocheria San José (Salta 464 Sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

    GONZALEZ, JULIA MERCEDES

    Sus hijos José, Stella y Andrés, hijos políticos, nietos y bisnieta participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 14-04-26 a las 15:00 horas en el cementerio San Miguel de Rawson. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería Lanusse & Annecchini (Av. Rawson esquina Mitre, Capital). Honra y Ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.

    RIVERO, SONIA EIZABETH

    Su esposo Pablo Borquez, sus hijos Maira, Denis y Paula, hijos políticos y nietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 14-04-26 a las 17:00 horas en el cementerio de Ullum. Lugar de duelo: Sala Velatoria Municipal de Ullum. Honra y Ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.

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