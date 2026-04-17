Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.
El detalle con la información de interés.
Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.
Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.
- DI PIETRO VDA. DE DE NARDO , MARIA DEL CARMEN
Sus restos serán trasladados el 17-04-26, a las 06:30 horas, en el cementerio al crematorio Mangione de Mendoza. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 Sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.
- ORTIZ , GRACIELA DE MONSERRATT
Sus hijos, Cristina, Fany y José Luis Burgoa, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con pesar el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 17-04-26 a las 10 horas en el cementerio Municipal de Usno, Valle Feril. Lugar de duelo Salas Municiales de Valle Fértil. Servicio de Cochería Lanusse Servicios Sociales.
- URRA , NESTOR MIGUEL
Su esposa Debora Gimena Pi, sus hijos Siannah y Apolo Urra participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán llevados el 17-04-26 a las 11:00 horas, en el cementerio de Las Chacritas. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San Juan (Mendoza 3661 sur, Rawson). Servicio de Cochería San Juan SRL