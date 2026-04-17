    • 17 de abril de 2026 - 07:15

    Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

    El detalle con la información de interés.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

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    Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.

    VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026

    - DI PIETRO VDA. DE DE NARDO , MARIA DEL CARMEN

    Sus restos serán trasladados el 17-04-26, a las 06:30 horas, en el cementerio al crematorio Mangione de Mendoza. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 Sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

    - ORTIZ , GRACIELA DE MONSERRATT

    Sus hijos, Cristina, Fany y José Luis Burgoa, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con pesar el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 17-04-26 a las 10 horas en el cementerio Municipal de Usno, Valle Feril. Lugar de duelo Salas Municiales de Valle Fértil. Servicio de Cochería Lanusse Servicios Sociales.

    - URRA , NESTOR MIGUEL

    Su esposa Debora Gimena Pi, sus hijos Siannah y Apolo Urra participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán llevados el 17-04-26 a las 11:00 horas, en el cementerio de Las Chacritas. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San Juan (Mendoza 3661 sur, Rawson). Servicio de Cochería San Juan SRL

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