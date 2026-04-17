Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres , donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan .

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Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.

- DI PIETRO VDA. DE DE NARDO , MARIA DEL CARMEN

Sus restos serán trasladados el 17-04-26, a las 06:30 horas, en el cementerio al crematorio Mangione de Mendoza. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 Sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

- ORTIZ , GRACIELA DE MONSERRATT

Sus hijos, Cristina, Fany y José Luis Burgoa, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con pesar el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 17-04-26 a las 10 horas en el cementerio Municipal de Usno, Valle Feril. Lugar de duelo Salas Municiales de Valle Fértil. Servicio de Cochería Lanusse Servicios Sociales.

- URRA , NESTOR MIGUEL

Su esposa Debora Gimena Pi, sus hijos Siannah y Apolo Urra participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán llevados el 17-04-26 a las 11:00 horas, en el cementerio de Las Chacritas. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San Juan (Mendoza 3661 sur, Rawson). Servicio de Cochería San Juan SRL