Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres , donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan .

Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.

Sus restos serán inhumados el 20-04-26, a las 11:30 horas, en el cementerio Parque El Palmar. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

Sus hijos Guillermo, Oscar, Silvia, Patricia, Jaquelina, Gustavo y Juan, hijos políticos y nietos participan con pesar el fallecimiento e invitan al sepelio que se realizará el 20-04-26 a ls 14:30 horas en el cementerio de Ullum. Lugar de duelo: El Arriero 6271, Villa Obrera, Chimbas. Honra y Ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.

PALACIO , AMALIA LOLA

Sus hijos Ariel, Estela y Susana, hijos polítcos, nietos y bisnietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 20-04-26 a las 9:00 horas en el cementerio de Albardón. Lugar de duelo: Salas Velatoria Municipal de Albardón. Servicio de Cochería San Ramón S.R.L.

RUARTE , CARMEN

Sus restos serán inhumados el 20-04-26, a las 9:00 horas, en el cementerio de Caucete. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San José, Sucursal Caucete (Alberdi 239). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.