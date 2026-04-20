    • 20 de abril de 2026 - 08:00

    Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

    El detalle con la información de interés.

    AVISOS FUNEBRES
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

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    Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.

    LUNES 20 DE ABRIL DE 2026

    FARIAS VDA. DE TEJADA , SARA BLANCA

    Sus restos serán inhumados el 20-04-26, a las 11:30 horas, en el cementerio Parque El Palmar. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

    FERNANDEZ (DOÑA ANTONIA) , ANTONIA CELIA

    Sus hijos Guillermo, Oscar, Silvia, Patricia, Jaquelina, Gustavo y Juan, hijos políticos y nietos participan con pesar el fallecimiento e invitan al sepelio que se realizará el 20-04-26 a ls 14:30 horas en el cementerio de Ullum. Lugar de duelo: El Arriero 6271, Villa Obrera, Chimbas. Honra y Ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.

    PALACIO , AMALIA LOLA

    Sus hijos Ariel, Estela y Susana, hijos polítcos, nietos y bisnietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 20-04-26 a las 9:00 horas en el cementerio de Albardón. Lugar de duelo: Salas Velatoria Municipal de Albardón. Servicio de Cochería San Ramón S.R.L.

    RUARTE , CARMEN

    Sus restos serán inhumados el 20-04-26, a las 9:00 horas, en el cementerio de Caucete. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San José, Sucursal Caucete (Alberdi 239). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

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