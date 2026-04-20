Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.
El detalle con la información de interés.
Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.
Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.
Sus restos serán inhumados el 20-04-26, a las 11:30 horas, en el cementerio Parque El Palmar. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.
Sus hijos Guillermo, Oscar, Silvia, Patricia, Jaquelina, Gustavo y Juan, hijos políticos y nietos participan con pesar el fallecimiento e invitan al sepelio que se realizará el 20-04-26 a ls 14:30 horas en el cementerio de Ullum. Lugar de duelo: El Arriero 6271, Villa Obrera, Chimbas. Honra y Ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.
Sus hijos Ariel, Estela y Susana, hijos polítcos, nietos y bisnietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 20-04-26 a las 9:00 horas en el cementerio de Albardón. Lugar de duelo: Salas Velatoria Municipal de Albardón. Servicio de Cochería San Ramón S.R.L.
Sus restos serán inhumados el 20-04-26, a las 9:00 horas, en el cementerio de Caucete. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San José, Sucursal Caucete (Alberdi 239). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.