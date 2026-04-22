Economía del conocimiento en San Juan: CASETIC y DIARIO DE CUYO firman un acuerdo para impulsar el desarrollo tecnológico

En un paso estratégico para el desarrollo productivo de San Juan, la Cámara Sanjuanina de Empresas de Tecnología de la Información y la Comunicación (CASETIC) y DIARIO DE CUYO firmaron un acta acuerdo interinstitucional que busca potenciar la difusión y el crecimiento de la economía del conocimiento en la provincia.

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El convenio establece un marco de trabajo conjunto orientado a visibilizar las actividades, avances e iniciativas del sector tecnológico local, considerado uno de los pilares clave para el desarrollo económico y la diversificación de la matriz productiva sanjuanina.

La articulación entre ambas instituciones refleja una visión compartida: la ciencia, la tecnología y la innovación como motores fundamentales del crecimiento. En este sentido, DIARIO DE CUYO, como medio de comunicación con fuerte arraigo en la provincia, asume el compromiso de amplificar el impacto de un sector en plena expansión.

El acuerdo también prevé la creación de una unidad de gestión conjunta que será responsable de planificar, ejecutar y evaluar las acciones previstas, así como el diseño de una agenda de trabajo para 2026. El acuerdo también prevé la creación de una unidad de gestión conjunta que será responsable de planificar, ejecutar y evaluar las acciones previstas, así como el diseño de una agenda de trabajo para 2026.

Difusión estratégica para el desarrollo

A través del acuerdo, el medio periodístico se compromete a brindar cobertura periódica a la agenda de CASETIC y sus empresas, tanto en su edición impresa como en sus plataformas digitales. Además, se prevé el desarrollo de contenidos especiales y formatos audiovisuales que permitan acercar al público el dinamismo del ecosistema tecnológico sanjuanino.

Por su parte, CASETIC aportará información y contenidos que contribuyan a fortalecer la difusión del sector, otorgando al diario un rol prioritario en la comunicación de sus iniciativas.

Este esquema de cooperación busca no solo informar, sino también generar un puente entre el sector tecnológico, la comunidad y otros actores productivos, promoviendo la innovación, la sustentabilidad y la vinculación con el ámbito académico.

Una apuesta al futuro

El presidente de CASETIC, Cristian González, destacó la importancia del acuerdo como una herramienta clave para la visibilización del sector.

“Es fundamental contar con un espacio institucionalizado que permita mostrar todas las opciones que ofrecen las empresas de base tecnológica de la provincia. Este tipo de iniciativas son estratégicas porque permiten difundir la innovación y las actividades que impulsan las empresas, incluyendo su articulación a nivel nacional”, señaló.

González subrayó además que la economía del conocimiento se posiciona como uno de los vectores centrales del desarrollo provincial, junto a sectores tradicionales como la minería, la agroindustria y las energías renovables.

Actualmente, San Juan cuenta con una creciente diversidad de actividades tecnológicas que incluyen desarrollo de software, videojuegos, robótica, Internet de las cosas, fintech, edtech y servicios de marketing digital, entre otros. Incluso, se destacan innovaciones aplicadas a sectores como la geología mediante el uso de drones.

“Todo ese ecosistema necesita visibilidad. Mostrar a través de los contenidos de DIARIO DE CUYO lo que se está haciendo es clave para atraer inversiones, generar empleo y consolidar el crecimiento”, agregó.