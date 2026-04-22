    • 22 de abril de 2026 - 10:38

    Programa "Cuentas Claras" 2026 para alfabetización financiera: inicia una nueva etapa

    La propuesta de alfabetización financiera empieza con nuevos módulos desde el 22 de abril, con la participación de 500 docentes y un cronograma de formación hasta junio.

    Programa Cuentas Claras 2026 para alfabetización financiera: inicia una nueva etapa

    Programa "Cuentas Claras" 2026 para alfabetización financiera: inicia una nueva etapa

    Foto:

    El Ministerio de Educación, en articulación con el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, inicia la etapa 2026 del programa de alfabetización financiera “Cuentas Claras” con el desarrollo de los módulos restantes de la formación docente, que comenzarán el próximo 22 de abril y se extenderán hasta junio.

    Leé además

    san juan, mendoza y san luis sellan alianza para reforzar controles laborales en cuyo

    San Juan, Mendoza y San Luis sellan alianza para reforzar controles laborales en Cuyo

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Imagen ilustrativa

    Agencia de Talentos: un proyecto para potenciar las capacidades de los estudiantes sanjuaninos

    Por Fabiana Juarez

    La propuesta, que comenzó en noviembre de 2025 y cuenta con 500 docentes inscriptos, continuará bajo modalidad presencial en el horario de 8 a 13, dando continuidad a una iniciativa que busca incorporar la alfabetización financiera en el sistema educativo sanjuanino.

    El cronograma previsto para esta etapa es el siguiente:

    • Miércoles 22 de abril: Módulo 2
    • Miércoles 29 de abril: Módulo 3
    • Viernes 22 de mayo: Módulo 5
    • Miércoles 27 de mayo: Módulo 6
    • Miércoles 10 de junio: Módulo 4 (cierre)

    El programa “Cuentas Claras” forma parte de una línea de trabajo que promueve la enseñanza de contenidos vinculados a la economía y la gestión personal desde una mirada práctica, orientada a la vida cotidiana. En este sentido, se inscribe en los lineamientos del Plan Provincial de Alfabetización “Comprendo y Aprendo”.

    La formación, que se desarrollará en formato bimodal (presencial y virtual), está destinada a docentes de escuelas secundarias orientadas, técnicas, artísticas, de jóvenes y adultos, de capacitación laboral y de nivel superior. Cuenta con resolución ministerial y materiales elaborados junto a la Universidad Católica de Cuyo.

    Entre sus objetivos, el programa apunta a brindar herramientas para la enseñanza de la educación financiera en el aula; promover el análisis crítico de situaciones reales; y generar un impacto concreto tanto en la formación de los estudiantes como en la gestión de las finanzas personales.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El municipio de Zonda inauguró el Polideportivo Municipal Américo Feliciano Villalobos para que usen los vecinos.

    Zonda inauguró su Polideportivo: tras 8 años de espera, los vecinos podrán usarlo gratis

    Por Redacción Diario de Cuyo
    con fuertes reclamos contra el gobierno nacional, convocan a la cuarta marcha federal universitaria

    Con fuertes reclamos contra el Gobierno nacional, convocan a la cuarta Marcha Federal Universitaria

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Tras un acuerdo entre la UNSJ y del municipio de Chimbas, la Escuela de Oficios de la universidad dictará 11 talleres en este departamento.

    La Escuela de Oficios de la UNSJ desembarcó en Chimbas: dictará 11 talleres gratuitos para los vecinos

    Por Fabiana Juarez
    AVISOS FÚNEBRES.

    Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

    Por Redacción Diario de Cuyo