Cambios en los subsidios la gas: cómo afectará a los usuarios

El Gobierno nacional habilitó la opción de subas en los recargos destinados al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas , lo que permite aumentar o disminuirlo en hasta un 50 % con impacto en las facturas del servicio.

Zonas frías: habilitaron a Luis Caputo a cambiar el recargo en las facturas de gas

Ese fondo se conforma mediante un recargo de hasta el 7,5 % sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) por cada metro cúbico consumido en el país y se destina a financiar las boletas del servicio en zonas frías.

La normativa vigente establece que este esquema de subsidios para usuarios residenciales tendrá validez hasta el 31 de diciembre de 2031. La decisión se formalizó a través del Decreto 266/2026, publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina.

El documento fundamenta el traspaso de facultades al área dirigida por el ministro de Economía para agilizar la gestión de los recursos energéticos. La normativa establece textualmente que se busca una "mejor administración que permita concretar las metas políticas diagramadas".

El Gobierno justificó la medida al señalar que el ejercicio de esta facultad por parte del Ministerio de Economía "resulta impostergable para una mejor gestión de gobierno".

La recaudación y el control de estos fondos quedan bajo la órbita de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). De esta manera, el Palacio de Hacienda queda habilitado para realizar cambios en los costos que financian los subsidios al gas sin necesidad de nuevas intervenciones del Poder Ejecutivo.