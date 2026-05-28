El Gobierno estableció descuentos extra en las tarifas de gas y luz durante el invierno

Antes que difunda los aumentos mensuales que tendrán las boletas de luz y gas, la Secretaría de Energía prorrogó la aplicación de una bonificación adicional a los consumos del gas natural durante junio y también aplicó un descuento sobre la electricidad.

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La medida fue oficializada a través de la resolución 121, publicada este jueves en el Boletín Oficial . Se da para moderar el impacto en las tarifas que tendrá el alto consumo de la época invernal para los usuarios que aun tienen subsidios.

Así estableció que los consumo de gas natural y gas propano indiluido por redes mantendrán un descuento de 25% adicional -que se suma al 50% vigente- durante el próximo mes para los usuarios alcanzados en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

También fijó un beneficio para la tarifa eléctrica de los hogares incluidos en el régimen . Al descuento base del 50%, los usuarios tendrán una bonificación adicional del 11,97% en las facturas de junio “con la intención de morigerar el impacto tarifario”.

“La medida propiciada se enmarca en los principios de gradualidad, razonabilidad y previsibilidad que orientan el proceso de reestructuración del régimen de subsidios energéticos, procurando evitar variaciones abruptas en los montos de facturación durante los meses de mayor consumo”, justificó el Gobierno.

SEF: cómo es el esquema de subsidios a las tarifas de luz y gas

El acceso a los subsidios energéticos quedará restringido a hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), equivalentes o inferior a $4.409.304 mensuales, según datos a abril de 2026 del Indec. Una vez que se publique el dato correspondiente a mayo, el tope volverá a ajustarse.

El nuevo régimen también incluye a los usuarios de gas propano distribuido por redes y a los beneficiarios del ex Programa Hogar, que recibirán el subsidio bajo las mismas reglas. Estos usuarios cuentan con un plazo de seis meses para inscribirse en el nuevo esquema, por lo que hasta junio el beneficio continuará aplicándose.

En las boletas de luz, los usuarios que cumplan los requisitos del SEF tendrán un descuento base del 50% durante todo el año, aplicado sobre 300 kWh mensuales en los meses de mayor consumo y en 150 kWh en los meses templados.

En las tarifas de gas, se aplica una bonificación base del 50% para los meses de mayor consumo (entre abril y septiembre), mientras en los meses de bajo consumo, no habrá subsidios.