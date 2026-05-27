    • 27 de mayo de 2026 - 17:30

    Crisis en Granja Tres Arroyos: cerró una planta en Entre Ríos y hay 950 puestos de trabajo en riesgo

    La empresa atribuyó la decisión a conflictos gremiales, mientras los trabajadores reclaman la reapertura.

    Avícola Granja Tres Arroyos.

    Avícola Granja Tres Arroyos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La empresa avícola Granja Tres Arroyos cerró de manera indefinida su planta “La China”, ubicada en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, en medio de una profunda crisis financiera y laboral que amenaza cerca de 950 puestos de trabajo.

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    La decisión fue comunicada por la firma a través de un aviso colocado en el ingreso del establecimiento, donde los trabajadores encontraron las puertas cerradas con cadenas y candados al presentarse a cumplir sus tareas. Según denunciaron empleados de la planta, no habían recibido una notificación previa sobre la medida.

    Desde la compañía señalaron que el cierre responde a “constantes conflictos gremiales” y acusaron a sectores sindicales de llevar adelante medidas “inflexibles y desproporcionadas” que afectaron el funcionamiento normal de la producción. Además, denunciaron situaciones de ausentismo, paros y bloqueos internos.

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    Reclamos de los trabajadores por el cierre indefinido de Granja Tres Arroyos.

    Reclamos de los trabajadores por el cierre indefinido de Granja Tres Arroyos.

    La planta ya atravesaba un fuerte deterioro operativo desde hace meses. La producción diaria cayó de unos 700 mil pollos a cerca de 200 mil y la empresa avanzó en recortes de personal mediante retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas y desvinculaciones.

    A esto se suma una complicada situación financiera. Según registros oficiales citados por medios nacionales, Granja Tres Arroyos acumula más de $29 mil millones en cheques rechazados y mantiene deudas salariales con sus trabajadores. Empleados denunciaron atrasos en el pago de haberes correspondientes a abril y mayo.

    El conflicto no es nuevo para la firma. En noviembre del año pasado ya había cerrado otra planta en Entre Ríos, mientras que otras instalaciones del grupo operan con jornadas reducidas y esquemas especiales de pago para sostener la actividad.

    La crisis de la compañía también se relaciona con problemas estructurales del sector avícola, entre ellos la pérdida del mercado chino tras los brotes de influenza aviar y la caída de exportaciones, factores que obligaron a redireccionar gran parte de la producción al mercado interno.

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