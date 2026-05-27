    • 27 de mayo de 2026 - 13:58

    Los vinos de 17 bodegas sanjuaninas, protagonistas del brindis patrio argentino en Chile

    Más de 500 invitados participaron de la tradicional recepción organizada por la Embajada Argentina en Santiago.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Embajada Argentina en Chile realizó este martes 26 de mayo la tradicional celebración por la Fiesta Patria en la Residencia Oficial ubicada en Santiago, donde más de 500 invitados —entre autoridades diplomáticas, representantes institucionales y empresarios— compartieron una velada marcada por la gastronomía y los vinos argentinos.

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    El encuentro reunió a ciudadanos argentinos residentes en Chile, integrantes del cuerpo diplomático acreditado y referentes de distintos sectores, quienes disfrutaron de platos típicos como empanadas, locro, carnes y pizzas argentinas, acompañados por una destacada selección de vinos sanjuaninos.

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    Por tercer año consecutivo, el Gobierno de San Juan participó de la celebración aportando etiquetas de bodegas locales, en una acción orientada a fortalecer la promoción internacional de la producción vitivinícola provincial y ampliar la oferta exportable en mercados estratégicos.

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    A través del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, gestionaron el envío de 30 cajas de vinos pertenecientes a 17 bodegas sanjuaninas. La selección incluyó distintas cepas representativas de los valles productivos de la provincia.

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    Entre las bodegas participantes estuvieron Avanti, Merced del Estero, UCCuyo, Amelia, Desfachatados, Acunado, Deslumbrante, Gran Cordero con Piel de Lobo, Ripalta, Don Duilio, Los Dragones, Pedregales, Rey sin Corona, La Fortuna, Ranea, Carrascosa y Pandora/Perseo, además de Yanzón.

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    Desde la organización destacaron que la presencia de los vinos sanjuaninos se consolidó como uno de los aspectos distintivos de la celebración patria en Chile, fortaleciendo el posicionamiento de la provincia en escenarios internacionales vinculados a la industria vitivinícola.

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