    • 27 de mayo de 2026 - 09:21

    Nación notificó 258 casos nuevos de fiebre chikungunya y dos de dengue

    El total acumulado en lo que va de la temporada asciende a 2.387 casos, de los cuales 2.236 son autóctonos. Además, se confirmaron dos casos de dengue.

    Se confirmaron nuevos casos de dengue y chikungunya.

    Se confirmaron nuevos casos de dengue y chikungunya.

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    Por Agencia Noticias Argentinas

    El Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) informó que se notificaron 258 casos nuevos de fiebre chikungunya, de los cuales 107 casos corresponden específicamente a la semana epidemiológica (SE) 19 según la fecha de inicio de síntomas o consulta, mientras que hubo dos casos confirmados de dengue.

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    Según el informe del BEN al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, con relación a la fiebre chikungunya, luego de una aceleración sostenida que alcanzó su pico en la SE 16 (430 casos), se observó un descenso progresivo tanto en los casos confirmados como en los probables y aquellos que permanecen en estudio.

    El total acumulado en lo que va de la temporada 2025-2026 asciende a 2.387 casos, de los cuales 2.236 son autóctonos y solo 151 tienen antecedentes de viaje, mientras que el 96% se concentra en la región Noroeste de Argentina, siendo Salta la provincia con la mayor cantidad de casos (1.215 confirmados y probables).

    A Salta la siguen Tucumán (630 casos), Santiago del Estero (227 casos) y Jujuy (185 casos), mientras que en la región Centro, los casos se registran a expensas de Buenos Aires con 46 casos, Córdoba con 36 y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con 13.

    Además, el BEN informó que se confirmaron 2 nuevos casos de dengue en CABA y en Jujuy con fecha de inicio de síntomas en las SE 17 y 18.

    Desde el inicio de la temporada 2025-2026 se notificaron 67 casos confirmados, de los cuales el 60% corresponde a personas sin antecedentes de viaje y, el 40% a pacientes con antecedentes de viaje a Brasil, Paraguay, Venezuela, México, Colombia, República Dominicana, Cuba, Indonesia, Pakistán, Maldivas y Sri Lanka.

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