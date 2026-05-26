    • 26 de mayo de 2026 - 15:59

    Insólito: vecinos saquearon un sándwich gigante de matambre a la pizza

    En un evento de una histórica parrilla la gente no quiso esperar y terminó saltando las vallas para acceder a una porción.

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    Por Agencia Noticias Argentinas

    Un evento organizado por una histórica parrilla de Avellaneda, en el sur del conurbano bonaerense, preparó “el sándwich de matambre a la pizza más largo del mundo” y terminó de la peor manera: vecinos derribaron las vallas para quedarse con una porción.

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    La propuesta de "Parrilla El Tano", ubicada en Villa Domínico, era celebrar el 25 de mayo y también los 25 años del tradicional local gastronómico con el desafío de preparar un sándwich de aproximadamente 750 metros de largo, según anunciaron en las redes sociales.

    Pero algo se salió de control y, según relataron los propios organizadores, "muchas personas comenzaron a descontrolarse, subiéndose, empujando y metiéndose directamente a sacar y comer el sándwich antes de que pudiera entregarse de manera organizada".

    Además, según denunciaron, "se llevaron cosas que formaban parte de la organización".

    En los videos que se hicieron virales se puede ver cómo la gente comienza a saltar las vallas para lanzarse de lleno sobre el sándwich.

    El descargo de los dueños de la parrilla tras los incidentes

    Los propietarios de "El Tano" expresaron el malestar que les causó el desenlace del evento que demandó meses de trabajo y esfuerzo para celebrar su 25° aniversario.

    A través de una historia en su cuenta de Instagram, agradecieron a las familias que acompañaron pacíficamente durante el día, aunque repudiaron el accionar irrespetuoso de un enorme grupo de asistentes.

    "Queremos agradecer de corazón a todas las personas que fueron parte de este evento histórico", expresaron por un lado, antes de referirse a los incidentes, sobre los cuales lamentaron que fue "algo que nos dejó un sabor amargo".

    Los hechos fueron "una falta de respeto para quienes estaban trabajando y para la gente que esperaba tranquila", aseguraron.

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