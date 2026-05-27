Quién era Ana Lía Corte, la mujer hallada muerta en Bariloche tras dos semanas de búsqueda

Ana Lía Corte, la mujer de 52 años hallada muerta en Bariloche tras casi tres semanas de búsqueda, era instructora de yoga, amante del trekking y muy reconocida en su entorno por su vínculo con las actividades al aire libre y el bienestar físico y mental.

La mujer había desaparecido el 8 de mayo luego de salir de su casa en el barrio Melipal, en Bariloche. Según la investigación, se fue sin teléfono celular ni documentación y llevaba únicamente una mochila con medicamentos. Una cámara de seguridad la registró subiendo a un colectivo de la línea 51 rumbo al centro de la ciudad.

Durante semanas se desplegó un intenso operativo de búsqueda con más de 70 efectivos, perros rastreadores, brigadas montadas, buzos y personal de distintas fuerzas provinciales y nacionales. Finalmente, este martes encontraron restos humanos en un barranco del barrio Arrayanes, cerca de las calles Onelli y Arrayanes. Posteriormente, familiares confirmaron que el cuerpo pertenecía a Ana Lía Corte.

Corte trabajaba como profesora de purna yoga, una disciplina que combina posturas, respiración, meditación y relajación. En sus redes sociales compartía prácticas destinadas a niños, adultos mayores, embarazadas y madres con bebés.

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Además, era madre de un niño de 12 años y estaba casada desde 2001 con Milton Marques, un guía de montaña brasileño a quien conoció en Bariloche. Tras confirmarse el hallazgo, su esposo publicó un emotivo mensaje de despedida agradeciendo el acompañamiento recibido durante la búsqueda.

La autopsia y las pericias forenses continúan para determinar las causas de la muerte y reconstruir qué ocurrió durante los días en los que permaneció desaparecida.