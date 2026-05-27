    • 27 de mayo de 2026 - 13:25

    El FMI propuso cambios en Ganancias, IVA y Monotributo para reformar el sistema impositivo argentino

    El organismo internacional propuso modificar tributos clave y avanzar en una transformación integral del esquema fiscal para incrementar recursos y reducir distorsiones en el sistema argentino.

    Foto de archivo - La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y el presidente de Argentina, Javier Milei (Reuters)

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a poner el foco sobre el sistema tributario argentino y planteó una serie de modificaciones en impuestos clave como Ganancias, IVA y Monotributo. Las recomendaciones forman parte del informe técnico elaborado tras la revisión del acuerdo económico con el Gobierno nacional.

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    Según el organismo, el esquema tributario argentino continúa siendo “complejo y distorsivo”, lo que afecta la competitividad y el crecimiento económico. En ese marco, el FMI sugirió avanzar hacia una reforma integral que permita simplificar tributos, ampliar la base de contribuyentes y reducir impuestos considerados distorsivos.

    Uno de los principales puntos mencionados fue el IVA. El Fondo recomendó “armonizar” las distintas alícuotas vigentes y revisar beneficios y exenciones fiscales que reducen la capacidad de recaudación del Estado. La intención sería unificar criterios y hacer más eficiente el cobro del impuesto al consumo.

    En relación con el Impuesto a las Ganancias, el organismo planteó la necesidad de modernizar el sistema y fortalecer los mecanismos de control y declaración. Además, el Gobierno ya trabaja en esquemas simplificados para pequeños contribuyentes y autónomos, como el nuevo Régimen Simplificado de Ganancias impulsado por ARCA.

    El Monotributo también quedó bajo análisis. El FMI considera que el régimen simplificado necesita una revisión para evitar inconsistencias entre contribuyentes de menor escala y quienes deberían tributar bajo el régimen general. En informes anteriores, incluso había sugerido fiscalizar más a monotributistas y promover el pase de algunos contribuyentes hacia IVA y Ganancias tradicionales.

    Desde el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, reconocieron que se trabaja en una futura reforma tributaria que podría presentarse después de las elecciones legislativas. El objetivo oficial sería reducir impuestos distorsivos y simplificar el esquema actual, aunque condicionado al crecimiento de la actividad económica y al equilibrio fiscal.

    Entre los cambios que se analizan también aparecen posibles reducciones graduales en impuestos como el tributo al cheque y retenciones, además de una menor carga impositiva para empresas.

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