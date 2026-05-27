Devolución de dinero del monotributo: los requisitos de ARCA para saber si tengo ese beneficio

Parte del monto abonado en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes, mayormente conocido como monotributo, será devuelto a aquellos cumplidores bajo ciertas condiciones y requisitos.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantiene el beneficio de devolución de parte de la cuota del monotributo para contribuyentes cumplidores. Aquellos ciudadanos que abonaron sus obligaciones en tiempo y forma podrán recibir la devolución de una parte de su cuota mensual de manera automática.

El monto final dependerá de la categoría de cada usuario ya que el organismo reintegrará únicamente el componente impositivo del Monotributo, excluyendo los importes destinados a la obra social y a los aportes jubilatorios.

¿Cuáles son las condiciones para que ARCA devuelva parte del monotributo? Las tres condiciones fiscales obligatorias que ARCA establece para aquellos contribuyentes que busquen la devolución automática son:

Pago en término: el contribuyente debe haber pagado las cuotas mensuales del año calendario dentro de las fechas de vencimiento ya que no cuentan aquellos que hayan regularizado tarde la deuda.

Medio de pago electrónico: las cuotas deben haberse abonado a través de débito directo en cuenta bancaria (CBU) o débito automático en tarjeta de crédito ya que aquellos que pagan manualmente mes a mes quedan excluidos del beneficio.

Obligaciones al día: requiere tener activo y actualizado el Domicilio Fiscal Electrónico y haber realizado las categorizaciones semestrales obligatorias cuando corresponda. ¿Cómo saber si me corresponde la devolución de parte del monotributo? La devolución de parte del monotributo se acredita de manera automática en la cuenta bancaria o en el resumen de la tarjeta de crédito adherida sin necesidad de hacer trámites aunque se puede verificar manualmente si el beneficio fue liquidado: