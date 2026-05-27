Denuncian que siete monos están en cautiverio en el subsuelo de una clínica y piden su liberación

Los macacos se usaban para experimentación en un bioterio. Inicialmente iban a ser trasladados a Israel, pero fueron retenidos en Frankfurt y regresados a la Argentina.

Siete monos macacos del exbioterio del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas (Cemic) permanecen enjaulados tras un intento fallido de traslado a Israel, según denuncia la directora de la Fundación Zorba, Isabel de Estrada, quien sigue de cerca este caso desde hace más de cuatro años.

Estos siete macacos son los últimos ejemplares de un grupo de 74 monos usados para investigación que quedaron en el exbioterio tras el cierre del laboratorio en 2021. Había 66 monos caí o capuchinos (Cebus apella) y ocho macacos que permanecían en jaulas. Pero mientras las autoridades determinaban dónde podían pasar el resto de su vida, “murieron más de 15 animales”, aseguró De Estrada.

En enero de 2025, informó, 51 monos caí fueron trasladados al santuario multiespecie Hidden Forest Sanctuary, en KwaZulu-Natal, Sudáfrica. Este lugar recibe turistas. A pesar de que Isabel reconoce que este tipo de vida es preferible antes que el cautiverio, el mejor destino era alguna institución de la Argentina, ya que son una especie autóctona.

De Estrada descubrió, mediante fuentes cercanas al caso, que los ocho macacos restantes serían trasladados a Israel, con escala en Frankfurt. Sin embargo, al llegar al territorio alemán, fueron retenidos en el aeropuerto y pasaron 48 horas encerrados en cajas de madera con pequeños orificios. Entre ese proceso y el retorno a la Argentina, uno de los ejemplares murió.

Al llegar al país, fueron devueltos a las pequeñas jaulas del subsuelo del CEMIC, “donde duermen sentados, sobre barrotes de hierro”, denunció De Estrada. Ante esta situación, TN consultó con una fuente del Cemic que negó la información y aseguró que el exbioterio fue desmantelado.