Brote de ébola: la SIDE detectó barcos que venían de África a Argentina y activó un protocolo de prevención

En medio de un brote de Ébola en África, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) anunció este miércoles que detectó una serie de embarcaciones provenientes de zonas de riesgo con destino a la Argentina.

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“La identificación de estos movimientos, a partir de información recabada por la SIDE, permitió adoptar de manera oportuna las medidas preventivas necesarias para resguardar la salud de la población”, informó el organismo a través de un comunicado difundido en redes.

La operación se realizó a partir de un trabajo coordinado con organismos que integran la Comunidad de Inteligencia Nacional y el Ministerio de Salud. Esto permitió activar tempranamente las alertas y protocolos correspondientes para anticipar y evitar potenciales riesgos para la salud pública, según enfatizó la SIDE.

Desde el Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones explicaron a TN que en las embarcaciones no identificaron pacientes con sintomatología. “Luego de que pasó el periodo en el que debieron haber tenido síntomas, se les dio la posibilidad de continuar”, agregaron.

Como habitual, el cumplimiento de los protocolos internacionales corrió por cuenta de la Dirección de Sanidad de Fronteras.

Por su parte, el subsecretario de Inteligencia, José Lago Rodríguez, sostuvo en sus redes que el caso ejemplifica cómo la inteligencia nacional comprende el análisis de todos los riesgos y amenazas para el país, y no solo los provenientes del crimen organizado, el terrorismo o la inteligencia de otros países.

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“Gracias a las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei, el sistema de inteligencia está recuperando una visión integral que también se ocupa de detectar oportunidades para el desarrollo de la Argentina”, agregó.

La grave epidemia de Ébola que sacude a África

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó este lunes que la República Democrática del Congo se enfrenta a una epidemia de ébola “extremadamente grave y difícil”, y solicitó a los países vecinos actuar “de inmediato”.

En ese sentido, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que los países que limitan con la República Democrática del Congo están en riesgo especialmente alto. Además de la Reública Democrática del Congo y Uganda, la agencia sanitaria de la Unión Africana señaló el peligro para otras 10 naciones.

Desde la declaración de la epidemia, la OMS confirmó 10 muertes por ébola y 220 muertes sospechosas. También se confirmó el fallecimiento de una persona por esta fiebre hemorrágica en Uganda.

El ébola es una enfermedad viral mortal que se transmite por contacto directo con fluidos corporales. Puede provocar hemorragias graves y fallo multiorgánico.

Este virus mató a más de 15.000 personas en África en los últimos 50 años, con una mortalidad de entre el 25% y el 90%, según la OMS, pero es relativamente menos contagioso que el covid o el sarampión.