Capital inscribe para Centros de Familia: habrá voucher de $24.000 para actividades deportivas y artísticas

La inscripción para Centros de Familia está destinada a beneficiarios del programa Alimentar, que deberán presentarse con DNI en los lugares de inscripción.

Capital abrió las inscripciones para Centros de Familia que entregará voucher para que los chicos practiquen deportes y actividades artisticas.

La Municipalidad de Capital abre la inscripción al Programa Centros de Familia, una iniciativa del Gobierno Nacional destinada a promover el desarrollo integral de niños, adolescentes y sus familias mediante actividades deportivas, culturales, artísticas y educativas. En esta ocasión, el programa entregará voucher de $24.000 mensuales para la práctica de actividades.

Los Centros de Familia son espacios pensados para fortalecer el rol de la familia en la crianza y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Las propuestas del programa están destinadas a niños y adolescentes, de 6 a 17 años, que pueden optar por realizar actividades deportivas, culturales y educativas. Mientras que los adultos podrán participar en talleres y charlas sobre crianza, prácticas parentales y nutrición.

image El programa ncional Centros de Familia está destinado a chicos de entre 6 y 17 años.

A través de este programa que está destinado a los beneficiarios del programa Alimentar, los participantes recibirán un voucher, una tarjeta que permite acceder a diversas propuestas en los centros adheridos. Este voucher sólo es válido en Centros de Familia adheridos, no se utiliza en comercios, bancos ni cajeros y no permite recarga de dinero.

¿Cómo se usa el voucher de Centros de Familia? Elegir la actividad.

la actividad. Acercarse a un Centro adherido.

a un Centro adherido. Canjear el voucher.

el voucher. Disfrutar de la actividad elegida. Para obtener más información, ingresar en: www.argentina.gob.ar/centros-de-familia