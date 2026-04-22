Capital inscribe para Centros de Familia: habrá voucher de $24.000 para actividades deportivas y artísticas

La Municipalidad de Capital abre la inscripción al Programa Centros de Familia, una iniciativa del Gobierno Nacional destinada a promover el desarrollo integral de niños, adolescentes y sus familias mediante actividades deportivas, culturales, artísticas y educativas. En esta ocasión, el programa entregará voucher de $24.000 mensuales para la práctica de actividades.
Los Centros de Familia son espacios pensados para fortalecer el rol de la familia en la crianza y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Las propuestas del programa están destinadas a niños y adolescentes, de 6 a 17 años, que pueden optar por realizar actividades deportivas, culturales y educativas. Mientras que los adultos podrán participar en talleres y charlas sobre crianza, prácticas parentales y nutrición.
A través de este programa que está destinado a los beneficiarios del programa Alimentar, los participantes recibirán un voucher, una tarjeta que permite acceder a diversas propuestas en los centros adheridos. Este voucher sólo es válido en Centros de Familia adheridos, no se utiliza en comercios, bancos ni cajeros y no permite recarga de dinero.
¿Cómo se usa el voucher de Centros de Familia?
- Elegir la actividad.
- Acercarse a un Centro adherido.
- Canjear el voucher.
- Disfrutar de la actividad elegida.
Para obtener más información, ingresar en: www.argentina.gob.ar/centros-de-familia