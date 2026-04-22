    • 22 de abril de 2026 - 13:47

    Capital inscribe para Centros de Familia: habrá voucher de $24.000 para actividades deportivas y artísticas

    La inscripción para Centros de Familia está destinada a beneficiarios del programa Alimentar, que deberán presentarse con DNI en los lugares de inscripción.

    Capital abrió las inscripciones para Centros de Familia que entregará voucher para que los chicos practiquen deportes y actividades artisticas.

    Capital abrió las inscripciones para Centros de Familia que entregará voucher para que los chicos practiquen deportes y actividades artisticas.

    Foto:

    (Prensa de Capital)
    Por Fabiana Juarez

    La Municipalidad de Capital abre la inscripción al Programa Centros de Familia, una iniciativa del Gobierno Nacional destinada a promover el desarrollo integral de niños, adolescentes y sus familias mediante actividades deportivas, culturales, artísticas y educativas. En esta ocasión, el programa entregará voucher de $24.000 mensuales para la práctica de actividades.

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    Los Centros de Familia son espacios pensados para fortalecer el rol de la familia en la crianza y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Las propuestas del programa están destinadas a niños y adolescentes, de 6 a 17 años, que pueden optar por realizar actividades deportivas, culturales y educativas. Mientras que los adultos podrán participar en talleres y charlas sobre crianza, prácticas parentales y nutrición.

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    El programa ncional Centros de Familia está destinado a chicos de entre 6 y 17 años.

    A través de este programa que está destinado a los beneficiarios del programa Alimentar, los participantes recibirán un voucher, una tarjeta que permite acceder a diversas propuestas en los centros adheridos. Este voucher sólo es válido en Centros de Familia adheridos, no se utiliza en comercios, bancos ni cajeros y no permite recarga de dinero.

    ¿Cómo se usa el voucher de Centros de Familia?

    • Elegir la actividad.
    • Acercarse a un Centro adherido.
    • Canjear el voucher.
    • Disfrutar de la actividad elegida.

    Para obtener más información, ingresar en: www.argentina.gob.ar/centros-de-familia

    Calendario y lugares de inscripción

    • Lunes 27 de abril: Unión Vecinal Villa América, Avenida Argentina 640 norte
    • Martes 28 de abril: Unión Vecinal Villa del Carril, Segundino Navarro 590 sur
    • Miércoles 29 de abril: Club Colón Junior, Sargento Cabral 1283 oeste
    • Jueves 30 de abril: Unión Vecinal Comandante Cabot, Calle Mary O'Graham 344 este

    Horarios

    • Mañana: de 8 a 13.
    • Tarde: de 16 a 19.

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