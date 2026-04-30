Malvinas: EE.UU. ratificó su postura y respalda al Reino Unido

La polémica por Malvinas y la postura de Estados Unidos sumó un nuevo capítulo luego de que el gobierno norteamericano saliera a aclarar su posición oficial. Tras la filtración de un correo interno, desde Washington descartaron cualquier cambio en su vínculo con el Reino Unido.

Según Reuters, Estados Unidos evalúa revisar su apoyo a la soberanía británica sobre las Islas Malvinas

El Gobierno nacional le respondió al Reino Unido: reafirmó la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas

El encargado de llevar tranquilidad fue el secretario de Estado, Marco Rubio, quien minimizó el contenido del mensaje filtrado del Pentágono y aseguró que se trataba de “solo un mail” sin carácter oficial. De esta manera, negó cualquier posibilidad de que Estados Unidos deje de respaldar a Reino Unido en el conflicto por las Islas Malvinas.

El conflicto se desató luego de que la agencia Reuters revelara un documento que sugería posibles represalias diplomáticas contra países aliados que no acompañaron la ofensiva militar en Medio Oriente. Entre las ideas mencionadas aparecía la posibilidad de revisar el apoyo a territorios como las Malvinas.

Sin embargo, Rubio fue categórico: descartó cualquier giro en la política exterior y reafirmó que Estados Unidos mantiene una posición neutral , aunque reconoce la administración británica sobre el archipiélago.

El episodio se produce en un contexto de creciente tensión entre la administración del presidente Donald Trump y varios aliados de la OTAN, especialmente Londres, tras la negativa del primer ministro Keir Starmer a involucrarse en el conflicto con Irán.

Desde el gobierno británico reiteraron su postura histórica: sostienen que los habitantes de las islas eligieron seguir siendo un territorio de ultramar del Reino Unido y que el principio de autodeterminación es clave, algo que la Argentina rechaza.

En paralelo, la ministra británica Yvette Cooper mantuvo un encuentro con Rubio en Washington para abordar la situación tras el malestar generado por la filtración.

El tema también impacta en la política argentina. El presidente Javier Milei volvió a reafirmar el reclamo de soberanía al señalar que “las Malvinas fueron, son y serán argentinas”, aunque trascendió que habría postergado un viaje a Londres en medio de este escenario.

Pese a la controversia, voceros estadounidenses insistieron en que la postura oficial no se modifica: neutralidad en la disputa, pero sin retirar el reconocimiento de facto al control británico sobre las islas.