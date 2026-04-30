    • 30 de abril de 2026 - 18:25

    Karina Milei dio el OK y estará en la Expo San Juan Minera junto a Diego Santilli

    El gobernador Marcelo Orrego confirmó la visita de la secretaria General de la Presidencia tal como adelantó DIARIO DE CUYO.

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    Diario de Cuyo | Fernando Ortiz
    Por Fernando Ortiz

    Este jueves, el gobernador Marcelo Orrego confirmó el adelanto de DIARIO DE CUYO. La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, visitará la Expo San Juan Minera 2026 el 7 de mayo. "El Jefe" dio el OK tras la invitación de la Cámara de Argentina de Empresarios Mineros (CAEM). La hermana del presidente Javier Milei estará en el Autódromo Vicente Chancay con los gobernadores de la Mesa del Cobre -que preside el sanjuanino- y también tendrá contacto con el diputado nacional José Peluc.

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    Es la tercera vez que El Jefe, Karina Milei, visita a San Juan. Hace una semana, este diario informó que la funcionaria de La Libertad Avanza tenía todo casi listo para participar de la Expo Minera por invitación de las cámaras. Estará acompañada por el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli.

    Karina visitó la provincia por primera vez en noviembre del 2022 y tuvo una breve aparición pública con Milei en el Club Social. Volvió en abril del 2023 al mismo sitio y nuevamente como acompañante del entonces candidato a presidente de La Libertad Avanza. En tanto, en julio del 2024, llegó un día antes que su hermano -ya Presidente- para pasar por la Justicia Electoral y después se quedó con la comitiva oficial.

    Esta vez, El Jefe tiene en mente charlas con los principales inversores mineros del país y con los gobernadores de la Mesa del Cobre, que encabeza Orrego. Además estará con la autoridad de La Libertad Avanza provincial.

    La visita de Karina está inscripta también como un gesto luego de la sanción de la aclaratoria a la Ley de Glaciares, impulsada principalmente por los sanjuaninos y respaldada por los mandatarios de las provincias mineras.

    En tanto, para los inversores de los proyectos mineros de San Juan es un acto de reciprocidad a las políticas de promineras que impulsa el Gobierno libertario como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

    La Expo San Juan Minera es la exposición federal líder de la minería argentina. Desde 2006, ofrece tres días de encuentro en territorio productivo donde la industria genera nuevos negocios y acuerdos, y define su agenda futura: proveedores, operadoras, gobierno, inversores y comunidad, en un mismo lugar.

    La Expo convoca a quienes toman las decisiones que mueven la industria. Ejecutivos de las principales operadoras y proveedoras, funcionarios nacionales y provinciales, inversores activos en el sector y delegaciones internacionales que eligen San Juan como punto de entrada a la minería argentina.

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