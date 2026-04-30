La designación del nuevo camarista se resolvió con 22 votos a favor y 9 en contra. El respaldo de diputados bloquistas y un grupo de peronistas resultó decisivo.

El oficialismo impuso a De la Torre en la Cámara Civil con apoyo clave del bloquismo y sectores del peronismo

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En una nueva sesión en la Cámara de Diputados realizada este jueves, el oficialismo logró designar a Sebastián De la Torre como nuevo integrante de la Sala IV de la Cámara Civil. La votación, que se resolvió en el marco de la segunda sesión ordinaria de 2026, arrojó 22 votos afirmativos contra 9 negativos.

La disputa por el cargo venía planteada entre dos candidaturas bien diferenciadas. Por un lado, el Bloque Justicialista impulsaba a Marianela López; por el otro, el oficialismo, acompañado por Producción y Trabajo, sostenía la postulación de De la Torre. La clave terminó estando en las negociaciones previas y en cómo se alinearon las voluntades dentro del recinto.

El bloquismo, que mantuvo el suspenso hasta último momento, terminó inclinando la balanza al acompañar al candidato oficialista. Su respaldo fue determinante para alcanzar la mayoría necesaria, pero no fue el único movimiento significativo en la jornada.

Una porción del peronismo también decidió apoyar la designación, marcando una ruptura con la postura mayoritaria del espacio. Jorge Castañeda, Omar Ortiz, Leopoldo Soler, Franco Aranda y Gabriel Sánchez votaron a favor de De la Torre, aportando votos clave para consolidar el resultado.

En contraste, el espacio San Juan Vuelve, representado por Graciela Seva y Mario Herrero, optó por no participar de la votación. A ellos se sumó el libertario Fernando Patinella, quien tampoco emitió su voto.