    • 29 de abril de 2026 - 20:53

    La Libertad Avanza denunció a Marcela Pagano por enriquecimiento ilícito

    Diputados de La Libertad Avanza denunciaron a Marcela Pagano por enriquecimiento ilícito y otros delitos. La causa ya está en la Justicia federal.

    Diputados de La Libertad Avanza impulsaron la denuncia contra Marcela Pagano.

    Diputados de La Libertad Avanza impulsaron la denuncia contra Marcela Pagano.

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    El bloque oficialista volvió a quedar en el centro de la escena tras una fuerte acusación interna. Diputados de La Libertad Avanza presentaron una denuncia penal contra la legisladora Marcela Pagano por presunto enriquecimiento ilícito. En este contexto, la denuncia ya ingresó al fuero federal y abre un nuevo capítulo en la política nacional.

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    La presentación judicial fue firmada por 15 legisladores del oficialismo y radicada en el fuero Criminal y Correccional Federal. La acusación incluye delitos como enriquecimiento ilícito, omisión maliciosa en la declaración jurada y administración fraudulenta.

    La Libertad Avanza: los detalles de la denuncia

    Según el documento presentado, los diputados apuntan a posibles irregularidades en la evolución patrimonial de Pagano desde su asunción en diciembre de 2023. La denuncia también menciona eventuales inconsistencias en las declaraciones juradas y el manejo de recursos.

    Entre los firmantes figuran dirigentes cercanos al oficialismo, lo que evidencia una interna política con fuerte impacto institucional. La causa cuenta con patrocinio del abogado Hernán Emilio Seivane.

    Además, los legisladores solicitaron que la Justicia determine si existieron conductas incompatibles con la función pública, ampliando el alcance de la investigación hacia posibles delitos contra la administración estatal.

    Un caso en manos de la Justicia

    El expediente ya quedó bajo análisis del fuero federal, que deberá definir si existen elementos suficientes para avanzar en la investigación. La situación de Marcela Pagano abre un nuevo foco de tensión dentro del oficialismo, en un contexto de creciente judicialización de la política.

    Este tipo de denuncias, vinculadas a la evolución patrimonial de funcionarios, se han vuelto cada vez más frecuentes en el debate público. Ahora, será la Justicia la encargada de determinar responsabilidades y esclarecer los hechos.

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