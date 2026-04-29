Javier Milei cruzó a una diputada de la izquierda que interrumpía a Adorni: "¡Ustedes son los asesinos!"

La Cámara de Diputados vivió un momento de tensión este miércoles durante el informe de gestión de Manuel Adorni. L a legisladora Myriam Bregman le gritó “asesinos” y “cómplices del genocidio” en Gaza al oficialismo. El presidente Javier Milei , que seguía el discurso desde las gradas, no dudó en intervenir y respondió.

Con Javier Milei en el palco, Manuel Adorni da su primer informe en el Congreso, marcado por acusaciones en su contra

Los cánticos y los gestos de apoyo de Javier Milei a Manuel Adorni

El jefe de Gabinete fue interrumpido en varias oportunidades por diputados de la oposición, en especial del bloque de izquierda. El grito de la diputada llegó mientras Adorni exponía sobre la política exterior argentina y el apoyo a Israel en la guerra de Medio Oriente. El presidente Javier Milei, que seguía el discurso desde las gradas, no dudó en intervenir y respondió a los gritos: “Con sus ideas mataron a 150 millones de personas, ustedes son los asesinos”.

Todo comenzó cuando Adorni afirmó: “La Argentina recuperó la confianza internacional”. En ese momento, los diputados oficialistas comenzaron a corear “Presidente, Presidente”, en respaldo a Milei.

El jefe de Gabinete continuó su discurso y destacó: “Un claro ejemplo de esto son los resultados de la Argentina Week y sus compromisos de inversión por 16.150 millones de dólares. También se refleja en la incorporación del país al Escudo de las Américas y al Consejo de la Paz, una coalición internacional de líderes dedicada a lograr la paz y la reconstrucción de la Franja de Gaza”.

"LOS ASESINOS SON USTEDES" Javier Milei se cruzó con Myriam Bregman por el genocidio en Gaza "Tus ideas mataron a 150 millones de personas", apuntó el mandatario. Los legisladores oficialistas aprovecharon a aplaudir tras el entredicho, como cada pasaje de Adorni. pic.twitter.com/MsuJfxRznE

Fue entonces cuando los diputados de izquierda volvieron a interrumpirlo. El presidente de la Cámara, Martín Menem, pidió silencio, pero la tensión siguió creciendo. El Presidente decidió intervenir.

Antes de su presentación en el Congreso, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni respondió más de 2100 consultas de los bloques parlamentarios en su informe de gestión, en medio de una causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

Entre los ejes abordados se destacaron cuatro respuestas claves acerca de su viaje a Punta del Este, su patrimonio, los gastos de las comitivas presidenciales y los contratos del periodista Marcelo Grandio con la TV Pública.

El viaje a Punta del Este

En el informe de gestión, los diputados solicitaron conocer si el viaje de Adorni a Punta del Este fue declarado en el Registro de Viajes Financiados por Terceros. Así lo indicó la pregunta N°559. Adorni había afirmado haber pagado los pasajes de su familia, el piloto del vuelo declaró ante la Justicia que el costo fue cubierto por el empresario y periodista Marcelo Grandio.

El Gobierno respondió que no correspondía su inclusión en dicho registro y precisó que el jefe de Gabinete presentó su declaración jurada patrimonial integral y que la Oficina Anticorrupción no detectó conflictos de interés.

“No existen registros de Viajes Financiados por Terceros ante la Oficina Anticorrupción en el marco del artículo 3 del Decreto 1179/2016, que refieren exclusivamente a viajes o estadías erogados por terceros ‘para el dictado de conferencias, cursos o actividades académicas o culturales, o la participación en ellas’”, indicó Adorni.

Aunque la consulta de los legisladores apuntaba a determinar quién financió el viaje, con qué finalidad y qué vínculo tienen esas personas con la administración pública, la respuesta del Ejecutivo no aportó precisiones.

Qué dijo Adorni acerca de su patrimonio ante el Congreso

De acuerdo a la pregunta N°1780, los legisladores solicitaban el detalle de la evolución patrimonial de Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti desde el inicio de la función pública, y “si existieron acompañantes en viajes oficiales cuyos roles no estuvieran justificados dentro del Estado”.

En ese sentido, el funcionario señaló que los bienes correspondientes a su cónyuge o al grupo familiar están incluidos en un anexo reservado de la declaración jurada, de carácter confidencial según la ley de ética pública. En tanto, el detalle de su DDJJ se encuentra disponible en el portal Datos.

El 25 de marzo pasado, Adorni aseguró en conferencia de prensa que “todo lo que tiene que estar declarado, está declarado”, y se negó a dar más precisiones.

El vínculo con Marcelo Grandio y la TV Pública

La oposición también indagó sobre el vínculo del jefe de Gabinete con su amigo el periodista Marcelo Grandio y la posible existencia de contratos con el Estado, en especial, con la TV Pública. Fue a través de las preguntas N°58 y N°1655 de su informe de gestión.

Adorni negó que existan contrataciones entre Radio y Televisión Argentina (RTA) y Grandio y se limitó a remitir a respuestas anteriores.

“En relación con los extremos específicos vinculados a la causa judicial (incluyendo objeto procesal, documentación requerida o identificación de áreas o personas eventualmente involucradas), se informa que dicha información se encuentra bajo la órbita del juzgado interviniente y su divulgación se encuentra sujeta a las restricciones propias del proceso en curso”, fue la respuesta del Gobierno ante la consulta N°58 que pedía información sobre un presunto allanamiento en la TV Pública.

El viaje de la esposa de Adorni a EE.UU. en el avión presidencial

Otra de las consultas de los legisladores hacia Manuel Adorni fue acerca de su participación y la de su mujer, en el evento Argentina Week, realizado en Estados Unidos en marzo pasado.

El Gobierno confirmó que Bettina Angeletti integró el vuelo del 6 de marzo en el avión presidencial, en calidad de “invitada de la Presidencia de la Nación”.

El documento oficial subrayó que “su participación en el vuelo no generó gasto alguno para el Estado Nacional”, al desestimar el uso indebido de fondos públicos.

“Como ha manifestado el Jefe de Gabinete públicamente, su esposa viajó como invitada de la Presidencia de la Nación junto a los integrantes de la Comitiva Oficial y de Apoyo. Es incorrecto afirmar, que su presencia implicó un incumplimiento a la normativa vigente. La invitación no se encuentra alcanzada por la Decisión Administrativa 9/2026, porque se trató de un vuelo presidencial”, sostiene la respuesta del funcionario a la consulta N°604.

La semana pasada, el juez Daniel Rafecas cerró la causa por el viaje de la esposa de Adorni a EE.UU. en el avión presidencial y se amparó en la “ausencia de delito”.