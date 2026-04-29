La gestión del intendente Castro reavivó un caso de peculado, denunció a exfuncionarios y salpicó a Maza Pezé

La gestión del intendente de Angaco, el justicialista José Castro , volvió a poner bajo la lupa a exfuncionarios del municipio durante la administración del bloquista de Carlos Maza Pezé . Esta vez, el secretario de Planificación, Obras y Servicios Públicos, Walter Funes, avanzó con una denuncia penal que busca determinar si el accionar del ya condenado excapataz Facundo Nievas fue posible sin el aval —explícito o implícito— de sus superiores, en un tiro por elevación al exjefe comunal.

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La presentación, ingresada este miércoles ante el Ministerio Público Fiscal, no se limita al caso individual de Nievas, sino que apunta a escalar en la cadena de responsabilidades. De acuerdo al documento al que accedió DIARIO DE CUYO, el funcionario de Castro sostiene que los hechos que derivaron en la condena por peculado “nunca pudieron ser posibles sin la autorización o conocimiento de sus superiores”, en referencia al uso de maquinaria, materiales, combustible y personal municipal para fines privados.

En ese marco, la denuncia solicita investigar la posible comisión de delitos como abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales y encubrimiento agravado. El eje central es determinar si hubo funcionarios jerárquicos que, por acción u omisión, permitieron o no controlaron las maniobras que terminaron en el escándalo. En ese sentido, la idea parece ser una maniobra ofensiva indirecta contra Maza Pezé.

Funes también advierte que, al cierre de la gestión anterior, debieron detectarse faltantes de materiales y el uso irregular de recursos municipales, algo que —según sostiene— nunca fue informado ni a las autoridades competentes ni a quienes asumieron posteriormente.

La denuncia incluso menciona al entonces secretario de Obras, Raúl Vila Ríos, a quien señala como “supuesto responsable del actuar del condenado”.

El antecedente que reaviva el conflicto

El planteo de la actual gestión se apoya en el reciente fallo que confirmó la condena contra Facundo Nievas, quien fue sentenciado a cuatro años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El excapataz de Maza Pezé fue hallado culpable de utilizar recursos municipales —incluyendo maquinaria, herramientas y personal— para realizar obras en su propiedad particular.

image El condenado Facundo Nievas.-

La causa se originó en enero de 2024, tras la denuncia de funcionarios municipales luego de que vecinos detectaran una baja en la presión del agua. La investigación permitió descubrir una conexión clandestina que abastecía la vivienda de Nievas y que no figuraba en registros oficiales.

Durante el juicio, se acreditó que la obra fue ejecutada con recursos del municipio, configurando el delito de peculado. La defensa intentó revertir la sentencia argumentando arbitrariedad, violación del derecho de defensa y que el acusado no revestía la calidad de funcionario público. Sin embargo, todos los planteos fueron rechazados por el juez de impugnación Martín Heredia Zaldo, quien confirmó íntegramente la condena.

El magistrado sostuvo que no hubo indefensión, que la sentencia estaba debidamente fundada y que el concepto de funcionario público debe interpretarse en función de las tareas efectivamente desempeñadas, dejando firme la responsabilidad penal de Nievas.

Una causa que puede escalar

Con este nuevo frente judicial, la gestión de Castro quiere ampliar el alcance del caso y determinar si lo que pasó con Nievas fue un hecho aislado o parte de un esquema más amplio de uso indebido de recursos públicos durante la administración anterior del bloquismo.