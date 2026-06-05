Mientras tomaban unas cervezas, desmantelaron un camión en Angaco: pagarán $3 millones y harán trabajo comunitario

La causa que se inició a partir de un video grabado por un productor minero en una remota zona de Angaco tuvo un desenlace judicial alternativo . Los tres hombres que fueron detenidos en una explotación minera del cerro Pie de Palo, acusados de intentar sustraer repuestos de un camión y otros elementos del lugar, evitarán llegar a juicio luego de acceder a una suspensión de juicio a prueba.

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La medida fue homologada por el juez Ricardo Grossi, tras contar con el consentimiento del Ministerio Público Fiscal y la conformidad de las partes involucradas.

Como condición para conservar el beneficio, los imputados deberán pagar una reparación económica de 3 millones de pesos, realizar 100 horas de trabajos comunitarios y cumplir estrictas reglas de conducta.

Deberán respetar una serie de restricciones estrictas: no podrán acercarse a la explotación minera donde ocurrió el hecho, ni a sus propietarios o responsables. Asimismo, tienen prohibido realizar actos de molestia, intimidación, hostigamiento o perturbación contra la víctima, sus allegados o cualquier persona vinculada al establecimiento.

El video que resultó clave

El caso se remonta a un domingo por la tarde en la zona de El Quemado, en el cerro Pie de Palo, a más de 60 kilómetros de la Comisaría 20ª de Angaco.

Según la investigación, Víctor Eugenio Riveros, Adolfo Gabriel Vargas Saffe e Iván Mauricio López llegaron hasta una mina de cuarzo y cuarcita ubicada en Los Corralitos, Quebrada Las Piquitas, a bordo de una camioneta Ford F-100 roja.

Embed En Angaco, un productor registró con su celular una escena que muestra a los tres sospechosos junto a una camioneta y que derivó en un operativo policial que culminó con detenciones. pic.twitter.com/2BBmMHGcRw — Diario de Cuyo (@diariodecuyoweb) June 1, 2026

De acuerdo con la denuncia, los sospechosos ingresaron al predio y comenzaron a desmontar piezas de un camión estacionado en el lugar. También habrían forzado el acceso a una construcción utilizada como depósito para retirar distintos elementos. Todo esto, mientras tomaban unas cervezas.

La maniobra fue advertida por familiares del propietario de la mina, quienes alertaron al dueño del establecimiento.

Antes de intervenir, el damnificado tomó una decisión que terminaría siendo fundamental para la causa: sacó su teléfono celular y registró en video lo que estaba ocurriendo dentro del predio.

Mientras grababa la situación, también dio aviso al sistema de emergencias 911 para solicitar asistencia policial.

image La camioneta secuestrada en el procedimiento. En la misma, se trasladaban los tres implicados.

Debido a las complejas características geográficas del lugar, al que solo se puede acceder mediante huellas y caminos mineros aptos para vehículos 4x4, el operativo demandó un importante despliegue.

Finalmente, efectivos policiales llegaron al lugar y sorprendieron a los sospechosos en plena maniobra. Los tres fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia bajo la acusación provisoria de robo en grado de tentativa. Finalmente zafaron de una investigación y de una posterior condena.

Durante el procedimiento se secuestró la camioneta utilizada por los acusados, herramientas de desarme, cajas de transporte, un gato tipo criquet y diversos elementos que habían sido retirados tanto del camión como del depósito minero.