Hotel Provincial: por cuestiones técnicas de los oferentes, no prosperó la licitación

En un proceso que generaba expectativas tras meses de inactividad, la licitación para la concesión del Gran Hotel Provincial no logró avanzar debido a incumplimientos técnicos por parte de los dos oferentes. Así lo informó este miércoles el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, luego del acto de apertura de sobres realizado en el Centro Cívico.

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El procedimiento correspondía a la licitación pública que contemplaba la explotación comercial exclusiva del histórico establecimiento hotelero ubicado en Avenida Ignacio de la Roza 132, en la capital sanjuanina. La convocatoria se enmarcaba en el objetivo de reactivar uno de los íconos turísticos de la provincia, cerrado desde mayo de 2025.

Durante el acto administrativo, que contó con la certificación de la Escribana de Gobierno Adjunta y el cumplimiento de los protocolos de transparencia, se presentaron dos ofertas. Sin embargo, ambas fueron desestimadas en la instancia inicial por no cumplir con requisitos formales exigidos en el pliego.

La primera propuesta fue rechazada automáticamente por la falta del Certificado de Cumplimiento Fiscal, mientras que la segunda incurrió en esa misma omisión y, además, presentó una Declaración Jurada incompleta. Ambas situaciones están contempladas como causales de exclusión en los artículos 11 y 13 del Pliego General, explicaron.

Ante este escenario, el ministerio confirmó que ninguna de las ofertas prosperó y que se evaluarán los pasos administrativos para realizar un nuevo llamado a licitación en el menor plazo posible.

Sin concesión desde mayo de 2025

El proceso había sido reactivado a principios de abril, cuando el Gobierno provincial publicó el pliego con una base de inversión fijada en 3.360 millones de pesos y un plazo de concesión de 20 años. Entre los principales requisitos, se destacaba la presentación de un plan de negocios orientado a reposicionar el hotel como patrimonio turístico, con criterios de sustentabilidad y eficiencia energética.

Además, el pliego establecía la obligación de mantener las 101 plazas del establecimiento, garantizar estándares de calidad equivalentes a tres estrellas o superiores y ofrecer servicios básicos como conectividad, lavandería, desayuno y atención integral al huésped.

La licitación buscaba marcar un nuevo capítulo para el hotel, cuya última administración estuvo a cargo del Grupo América durante 15 años. La empresa decidió no renovar su contrato en 2025, argumentando altos costos operativos y una caída sostenida en la demanda desde la pandemia.

Con este primer intento fallido, el futuro del Gran Hotel Provincial vuelve a quedar en pausa, a la espera de un nuevo llamado que logre captar propuestas viables para su reactivación.