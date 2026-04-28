    • 28 de abril de 2026 - 19:30

    Sturzenegger impulsa reformas clave y pide apoyo político

    El plan de Federico Sturzenegger incluye cambios en leyes clave y busca atraer inversiones. También reclamó respaldo de gobernadores.

    Federico Sturzenegger detalló reformas económicas para impulsar inversiones. &nbsp;

    Federico Sturzenegger detalló reformas económicas para impulsar inversiones.

     

    Foto:

    CeDoc

    El Gobierno nacional adelantó un paquete de medidas que enviará al Congreso, con foco en la desregulación y el crecimiento económico. En ese marco, Federico Sturzenegger presentó reformas estructurales y pidió apoyo político, al sostener que el objetivo es destrabar inversiones y mejorar la competitividad del país.

    Leé además

    Javier Milei celebró la decisión judicial que volvió a poner en vigencia la reforma laboral.

    Javier Milei sobre la vigencia de la reforma laboral: "No podrán detener el crecimiento del país"
    la letra chica del fallo que blindo al proyecto vicuna y fijo los limites para cualquier interferencia

    La letra chica del fallo que blindó al proyecto Vicuña y fijó los límites para cualquier interferencia

    Por Fernando Ortiz

    El funcionario expuso durante el evento ExpoEFI, donde brindó detalles sobre los proyectos que el Ejecutivo planea enviar al Congreso. Allí mencionó iniciativas vinculadas a la inviolabilidad de la propiedad privada y modificaciones en la Ley de Tierras, con impacto directo en la llegada de capitales.

    Federico Sturzenegger y el paquete de reformas

    Entre los puntos centrales, el ministro destacó que la derogación parcial de la Ley de Tierras podría generar inversiones por US$15.000 millones. Además, anticipó una reforma de la Ley de Sociedades para incluir figuras vinculadas a la Inteligencia Artificial, en línea con las nuevas tendencias globales.

    También se refirió a cambios en la Ley de Cabotaje, con el objetivo de mejorar la logística y reducir costos. En ese sentido, planteó que facilitar el transporte fluvial desde Entre Ríos hacia Vaca Muerta permitiría ganar competitividad en sectores clave de la economía.

    Durante su discurso, el ministro envió mensajes directos a gobernadores. Se dirigió al mandatario de Catamarca, Raúl Jalil, y le pidió apoyo para impulsar las reformas, especialmente en temas vinculados al transporte y la producción.

    Reclamo político y mirada sobre la economía

    En la misma línea, también mencionó al gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, buscando sumar respaldo político para avanzar con los proyectos en el Congreso.

    Sturzenegger fue crítico sobre el pasado económico reciente y aseguró que la Argentina atravesó 15 años de estancamiento, en parte por restricciones normativas. Como ejemplo, cuestionó el impacto de la Ley de Glaciares sobre la actividad minera.

    En comparación, destacó el caso de Chile, que exporta US$60.000 millones en minería, y planteó que Argentina podría alcanzar cifras similares si se liberaran ciertas restricciones. También mencionó a Perú y Bolivia como ejemplos de países que aprovecharon sus recursos.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La CGT hizo una presentación ante la justicia.

    Revés para la CGT: la Justicia definió que la reforma laboral se discuta en el fuero contencioso

    la diputada nancy picon apunto contra quintela por generar ruido politico por el conflicto contra vicuna

    La diputada Nancy Picón apuntó contra Quintela por generar "ruido político" por el conflicto contra Vicuña

    Por Redacción Diario de Cuyo
    preuniversitarios: los papas respaldaron una medida de milei, hablaron de desercion estudiantil y de la nula relacion con el rectorado

    Preuniversitarios: los papás respaldaron una medida de Milei, hablaron de "deserción" estudiantil y de la nula relación con el Rectorado

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El fiscal General, Guillermo Baigorrí.-

    Cómo funciona la oficina de control de fiscales que impulsó Baigorrí en el Ministerio Público y quiénes suenan para el cargo

    Por Fernando Ortiz