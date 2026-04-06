El Gran Hotel Provincial próximo a abrir sus puertas: contrato por más de tres mil millones y un plazo de 20 años, los detalles de la licitación

Tras varios meses sin información, finalmente el Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes publicó la licitación del Gran Hotel Provincial , un emblema hotelero de la provincia que permanece con sus puertas cerradas desde mayo del 2025, tras la no renovación del contrato del Grupo América. Con valores definidos y fecha para la apertura de ofertas confirmadas, comenzó la carrera para encontrar nuevos administradores del emblemático edificio ubicado en el corazón de San Juan.

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Conforme señala el portal de licitaciones del Gobierno de San Juan, el pliego, publicado el 3 de abril del corriente año es por la “Contratación del uso explotación comercial del bien de dominio privado del Estado Provincia, denominado ‘Gran Hotel Provincial’, por un plazo de 20 años” , con un piso de oferta establecido de $ 3.360.000.000. La apertura de propuestas se dará el 29 de abril, a las 9 de la mañana, de acuerdo a la información oficial.

Dentro de los requerimientos que establece la búsqueda de nuevos administradores, se establece la presentación de un plan de negocio que busque colocar en escena al hotel como patrimonio turístico. De acuerdo a lo que detalla la documentación oficial “se priorizarán los proyectos que aseguren la sustentabilidad y el uso de energías limpias buscando una eficiencia energética”.

El pliego de bases y condiciones particulares de licitación establece que en lo que respecta a alojamiento, se deben respetar las 101 plazas hoteleras que cuenta el edificio, de las cuales dos de ellas deben ser adaptadas para personas con movilidad disminuida y/o capacidades diferentes. Un detalle no menor es que se debe cumplir con los estándares nacionales e internacionales para recibir la categoría de “tres estrellas” o superior. De esta manera se busca darle categoría al espacio hotelero.

Dentro de lo que son los servicios, se debe contemplar en el plan presentado la presencia de servicios como teléfono e internet, televisión por cable o similar, servicio de lavandería, mucama y desayuno.

“Las instalaciones en general, el mobiliario, los elementos decorativos, los utensilios y los revestimientos deben ser adecuado en su nivel de calidad, a la categoría que ostente el establecimiento, y se deben mantener en las debidas condiciones de presentación, funcionamiento y limpieza”, destaca la documentación. Esto sin duda representará una inversión extra a la contemplada en la oferta, teniendo en cuenta que hace alrededor de un año que el edificio mantiene sus puertas cerradas.

Altos costos de mantenimiento, el motivo por el cual el Grupo América no continuó con el contrato

“Se cumplió un ciclo”. Así se expresó en mayo del año pasado Roberto Icazati, abogado del Grupo América en declaraciones con CNN Radio, confirmando de esta manera que el empresa dejaría de administrar el edificio hotelero.

De acuerdo a lo explicado en su momento, la decisión se debió a los altos costos de mantenimiento y la baja demanda que venían registrando, sostenida desde la pandemia. “Desde hace tiempo ya no andaba bien y la recaudación no era suficiente para mantener los costos. El grupo debía cubrir el 25% de esos gastos para sostenerlo”, explicó. “Sin dudas el grupo solventaba con mucho dinero el costo de este hotel”.

El Grupo América tuvo en sus manos la administración del hotel durante 15 años, hasta que se tomó la decisión de no renovar el contrato.